"Preghiamo i salmi: la tua parola mi fa vivere", incontro di preghiera a Padova

Martedì 30 gennaio alle ore 21, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Padova la diocesi presenta "Preghiamo i salmi: la tua parola mi fa vivere (salmo 118/119)", appuntamento con un momento di preghiera e contemplazione, all’interno del percorso dedicato ai Salmi proposto dal Centro Universitario nel periodo tra gennaio e maggio.

I Salmi sono testi che a volte regalano parole che entrano dirette al cuore, altre hanno un’interpretazione meno immediata. La tradizione d’Israele ne ha fatto un libro della Bibbia, accolto come ispirato anche dalla Chiesa che ne fa tesoro per la liturgia delle ore o per la celebrazione eucaristica, lo raccomanda nella preghiera comunitaria o in quella personale.

Per cogliere la ricchezza di questi testi millenari serve essere introdotti a quel dialogo uomo-Dio che è la preghiera. Per questo il percorso proposto dal Centro Universitario alternerà momenti di studio guidati da esperti a momenti di contemplazione.