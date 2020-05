La preghiera del rosario in diretta streaming guidata dal vescovo Claudio Cipolla

Domani, mercoledì 20 maggio, la preghiera del rosario che si svolgerà ancora a porte chiuse e senza partecipazione di fedeli, sarà trasmessa in diretta youtube dal canale della Diocesi di Padova e televisiva dal canale 88 del digitale terrestre (Tv7 Azzurra), alle ore 20.30 dal santuario della Beata Vergine della Misericordia di Terrassa Padovana.

La preghiera a Maria, in questa occasione e a pochi giorni dalla Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (domenica 24 maggio 2020), sarà rivolta in questa occasione con un pensiero particolare a quanti operano nel mondo della comunicazione e dell’informazione, che stanno sostenendo la tenuta sociale anche garantendo informazione e confronto. Il pensiero va in particolare a giornalisti e comunicatori della carta stampata, della televisione, della radio e del web, fotografi, operatori televisivi e radiofonici, grafici, tipografi, stampatori, edicolanti.

Il mese di maggio è, infatti, dedicato al lavoro e alla preghiera a Maria ed è desiderio del vescovo Claudio ricordare, in ogni appuntamento con il rosario, alcune categorie di lavoratori che in questo tempo di emergenza sanitaria sono state particolarmente esposte, impegnate o fortemente penalizzate dal lockdown.

A seguire, sabato 23 maggio, alle ore 11, la preghiera del rosario trasmessa dal santuario del Tresto (Pd) e sarà rivolta in particolare a quanti operano nella catena alimentare: coltivatori, braccianti e allevatori, addetti delle aziende alimentari e della ristorazione per le mense e i servizi domiciliari…

