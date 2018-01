Ciclo di letture "I premi Nobel", "Deledda Reading" alla biblioteca di Abano Terme

La compagnia teatrale Gli Inesistenti - Teatro filosofico di Padova vi aspetta con il quarto appuntamento del ciclo di letture dedicato ai premi Nobel per la letteratura.

La protagonista del mese di gennaio è Grazia Deledda, la prima scrittrice italiana ad aver vinto questo prestigiosa onorificenza nel 1926, a cui sarà dedicato l'incontro in programma martedì 16 gennaio alla biblioteca civica di Abano Terme.

Un'occasione in più per conoscere e apprezzare i grandi nomi della letteratura mondiale.

Gallery