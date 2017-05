Premiazione del concorso "Nuove idee Ago&FIlo" alla S.P.E.S. di Padova

Dopo il successo della prima edizione, grande partecipazione e manufatti di alta qualità anche per la seconda edizione del concorso di creatività tessile "Nuove Idee Ago&Filo", bandito a dicembre 2016 dalla provincia di Padova con la collaborazione della Cooperativa sociale E-Sfaira e di S.P.E.S. e realizzata con il contributo della Fondazione Cariparo.

La premiazione avverrà il giorno 12 maggio dalle 10.30 nella sala polifunzionale S.P.E.S. in via Tiepolo a Padova.

Con l'occasione verrà inaugurata la mostra dei manufatti selezionati che rimarrà aperta al pubblico per l'intera giornata. Contestualmente all'iniziativa verrà presentato il sito www.donnepiudonne.it, un nuovo e-shop solidale che vuole essere un importantissimo strumento per le donne dalle "mani d'oro" di esporre, far conoscere e vendere le loro opere a quante più persone possibili.

Il sito è un piccolo portale già on-line, ogni acquisto è un'opportunità di crescita e di sviluppo per la conquista dell'autonomia al lavoro delle persone che vi sono impegnate.

PARTECIPANTI

Il concorso ha coinvolto donne disoccupate e inoccupate e giovani studentesse frequentanti gli ultimi anni delle scuole superiori residenti nella provincia di Padova e si sta per concludere con l'esposizione dei manufatti selezionati e con la consegna dei premi-acquisto alle vincitrici delle tre sezioni (generale, giovani, speciale infanzia).

I PRODOTTI

Cuscini, borse, camicie, t-shirt, capi per bambini sono diventati per le partecipanti un'occasione per mostrare le proprie capacità di produrre artigianato di alto livello tecnico, realizzato con materiale di riciclo e in economicità oltrechè originale, bello come richiedevano i criteri di ammissione al concorso, commenta Paola Salmaso, presidente della Cooperativa Sociale E-Sfaira.

IL PROGETTO

"É un progetto che sa coniugare la creatività ad occasioni di crescita umana, professionale e di inserimento lavorativo. Un'iniziativa finalizzata a stimolare potenzialità e risorse delle donne disoccupate e/o inoccupate" - afferma il presidente di SPES Matteo Segafredo - e in questo rientra pienamente nella mission di S.P.E.S. che ha - tra gli altri - l'obiettivo di offrire servizi di accoglienza e di educazione per minori e mamme in situazione di disagio".