Premiazione “Donna e Lavoro” con Enzo Iacchetti al Verdi

Giovedì 14 dicembre al Teatro Verdi di Padova alle ore 20 si potrà assistere alla Premiazione del Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro Startup 2017 e allo spettacolo di Enzo Iacchetti noto attore, comico, conduttore e cantante italiano, che possiamo vedere in questo periodo alla conduzione di Striscia la notizia su Canale 5 con Ezio Greggio.

“Con grande soddisfazione – spiega il Presidente dell’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa Luigi Sposato – scopriremo i vincitori della settima edizione del Concorso Donna e Lavoro Startup che ha lo scopo di sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove idee e di nuove imprese e l’introduzione di esse nel mondo del lavoro. L’obiettivo è infatti quello di supportare giovani imprenditori e i loro prospetti di business innovativi, accompagnandoli verso l’autonomia. Abbiamo ricevuto centinaia di progetti davvero validi e interessanti e la giuria di esperti li ha esaminati con molta attenzione e impegno per stabilire i finalisti. L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con euro 20. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con euro 1.500 e 10”.

“Con molto piacere – sottolinea il Presidente Sposato – abbiamo deciso di aggiungere il Premio Speciale dedicato al Progetto che si distingue in ambito sociale. Durante la serata saranno inoltre raccolte donazioni libere a sostegno di Casa Viola, una struttura di accoglienza a indirizzo segreto che offre alle donne vittime di violenza e ai loro bambini un alloggio protetto e un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e abitativo”.

Da quasi 40 anni di esperienza in scena, Enzo Iacchetti durante la serata metterà in scena “Intervista Confidenziale”. Esordi, prime esperienze, provini televisivi, il Costanzo Show ed infine Striscia la Notizia, saranno gli argomenti trattati e tutti in versione comica. Iacchetti sul palco sarà accompagnato dalla sua chitarra ed il pubblico potrà intervenire con delle domande a tema.

Per adesioni www.donna-lavoro.it entro venerdì 24 novembre 2017.

Fino ad esaurimento posti.

INGRESSO GRATUITO