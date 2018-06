Cerimonia consegna "Premio Angelo Ferro" a Palazzo Bo

Martedì 5 giugno alle 17, in Aula Magna a Palazzo del Bo in via 8 Febbraio 2 a Padova, si svolgerà la cerimonia per il conferimento del Premio Angelo Ferro.

Per la seconda edizione del premio intitolato ad Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale, sono stati selezionati i seguenti cinque finalisti: Associazione Comunità Progetto Sud Onlus; Avvocato di Strada ONLUS; Cantiere della Provvidenza – Società Persona Ambiente; Fondazione Sermig Onlus e infine Insieme Soc. Coop. Sociale.

Il vincitore sarà proclamato martedì 5 giugno a Padova, nell’Aula Magna dell’Ateneo a Palazzo del Bo nel corso di una cerimonia che avrà luogo dalle 17. Intervengono: Antonio Parbonetti, Prorettore Organizzazione e processi gestionali, Università di Padova, Federico Meo, Presidente Cassa di Risparmio del Veneto, Gilberto Muraro, Professore emerito di Scienza delle Finanze, Università di Padova, e Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Maurizio Ferrera, Professore di Scienza Politica presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali (SPES), Università degli Studi di Milano. Saranno presenti: Tiziano Vecchiato, Direttore Fondazione Emanuela Zancan Onlus e Marco Morganti, Amministratore Delegato Banca Prossima.

Al termine della cerimonia Giovanni Bazoli, Presidente Emerito Intesa Sanpaolo e Presidente della Giuria, proclamerà il vincitore del Premio.

