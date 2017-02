Premio letterario Galileo 2017 incontro con Alessandro Amato “Sotto i nostri piedi”

Terzo dei cinque incontri con gli scrittori finalisti dell’undicesima edizione del Premio letterario Galileo 2017 .

SCOPRI TUTTI GLI INCONTRI CON GLI AUTORI FINALISTI DEL PREMIO LETTERARIO GALILEO 2017

Alessandro Amato, Sotto i nostri piedi, Codice edizioni 2016

Dopo ogni terremoto c’è sempre qualcuno che lo aveva previsto: i Maya, la zia Santuzza, il cane del vicino. I previsori non si fidano della scienza, ma credono che i rospi scappino prima dei terremoti, che la Nato e le trivelle possano scatenarli, che gli scienziati sappiano prevederli ma non lo dicano perché odiano vincere i premi Nobel. Per orientarsi in questo groviglio di scienza e pseudoscienza, “sotto i nostri piedi” ci accompagna in un viaggio attraverso la storia dei terremoti e dei tentativi di prevederli, costellata da pochi acuti e tanti fallimenti. Storie di scienziati e filosofi (da Aristotele a Kant), di terremoti e terremotati (dalla Cina alla Russia, dalla California all’Aquila), di bizzarre teorie e personaggi pittoreschi.

Fino ai più recenti passi avanti compiuti dalla ricerca sismologica, che se non consentono ancora la previsione dei terremoti ci offrono però la conoscenza e gli strumenti per una fondamentale riduzione del rischio.

SCARICA IL DEPLIANT DEGLI INCONTRI CON GLI AUTORI FINALISTI 2017

Alessandro Amato, geologo e sismologo, è dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). È stato direttore del Centro Nazionale Terremoti e membro della Commissione Grandi Rischi. Ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, pubblicando articoli sulle maggiori riviste scientifiche del settore. Da qualche anno si occupa di comunicazione della scienza, anche sui social media (su twitter è @AlessAmato).

Informazioni

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Palazzo Moroni

Tel. ++39 49 8205626-5623-5611

Informazioni per le scuole: ++39 49 8204517-5626

E-mail: premiogalileo@comune.padova.it

#premiogalileo2017

Gallery