Premio letterario Galileo 2017 incontro con Guido Tonelli “La nascita imperfetta delle cose”

Secondo dei cinque incontri con gli scrittori finalisti dell’undicesima edizione del Premio letterario Galileo 2017 .

Guido Tonelli, La nascita imperfetta delle cose, La grande corsa alla particella di Dio e la nuova fisica che cambierà il mondo, 2016 Rizzoli/RCS libri Milano

Come è nato esattamente l’universo? Da che cosa è composto, se è vero che il 96% della materia e dell’energia che lo costituisce è “oscura” (cioè invisibile e di natura ignota)? E quale sarà il suo destino, tra qualche miliardo di anni?

Sono queste le grandi domande alle quali la scienza oggi cerca di dare risposta. E una nuova chiave d’accesso per questi e altri misteri potrebbe essere il bosone di Higgs, cioè la famigerata “particella di Dio”, individuata al Cern di Ginevra alla fine del 2011. Lo sostiene Guido Tonelli, uno dei protagonisti della scoperta e portavoce dell’esperimento Cms al Cern di Ginevra al momento di quello storico annuncio.

Guido Tonelli è uno dei protagonisti di questa grande avventura, una delle guide di questo esercito di visionari. In La nascita imperfetta delle cose racconta col piglio dell’esploratore cosa vuol dire affacciarsi oltre il limite estremo della conoscenza, cosa vuol dire fare la scoperta del secolo il giorno del proprio compleanno, cosa vuol dire capire come tutto è cominciato e come forse andrà a finire.

Guido Tonelli è un fisico e docente italiano, professore ordinario di Fisica Generale presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa: in particolare insegna nel corso di studi di Ingegneria informatica agli studenti che frequentano il secondo semestre del primo anno accademico del corso di laurea. È uno dei principali protagonisti, insieme a Fabiola Gianotti, della scoperta del bosone di Higgs ad LHC, scoperta che ha permesso di conferire il Premio Nobel per la fisica 2013 a François Englert e Peter Higgs.

