Premio nazionale Gattamelata per la cultura della solidarietà alla loggia della Gran Guardia

Nell’ambito delle manifestazioni per la "Giornata internazionale del volontario", venerdì 6 dicembre alle ore 18 nella Sala della Gran Guardia in piazza dei Signori, si terrà la cerimonia per la consegna del Premio Gattamelata 2019.

Il premio Gattamelata, giunto alla quindicesima edizione, è istituito dal CSV provinciale di Padova con l’obiettivo di premiare volontari, associazioni, aziende, istituzioni, cittadini in occasione della Giornata internazionale del volontariato.

Il premio ha l’obiettivo di valorizzare le esperienze di impegno civile, di responsabilità sociale, di innovazione e inclusione perché possano divenire di ispirazione e contaminazione.

L’appuntamento apre ufficialmente l’anno da Padova capitale europea del volontariato 2020 che vedrà Padova palcoscenico di eventi e luogo di sperimentazione.

Nel corso del pomeriggio saranno consegnati i premi ai vincitori 2019. L’opera di quest’anno è realizzata dall’illustratore Claudio Calia.

Al termine dell'evento degustazione offerta dal Consorzio Vini Colli Euganei e dalla Pasticceria Giotto dal Carcere di Padova. Per partecipare alla degustazione verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno dell'Associazione Gioco e Benessere in Pediatria

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su novembrepatavino.eventbrite.com

Attenzione! La prenotazione garantisce l'accesso gratuito all'evento fino a 15 minuti prima dell'orario di inizio. Oltre tale orario la prenotazione non si considera valida e la sala verrà aperta a tutti con ingresso fino a esaurimento posti.

INFO: 049 8686849 342 1486878 – info@suonipatavini.it - www.novembrepatavino.it - www.csvpadova.org

https://www.facebook.com/events/463261397617610/