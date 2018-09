Esposizione Premio Kandinsky “Musica e colore”. Expo internazionale di arti visive a Padova

L’associazione culturale Queenartstudio organizza una esposizione di opere di giovani artisti di livello nazionale e internazionale e artisti di consolidata affermazione nel panorama artistico, che operano con i vari linguaggi delle arti visive: pittura, scultura, grafica, fotografia video e installazioni artistiche.

Testimonial dell’evento è Red Canzian dei Pooh, nella veste di pittore e scrittore.

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Padova.

Dove

Riviera Tito Livio, 75 - angolo via Gualchiere

Per informazioni

Associazione culturale artistica Queenartstudio

cell. 334 6447738

email queenartstudiopadova@gmail.com

sito www.queenartstudio.it

Presta le tue orecchie alla musica, apri i tuoi occhi alla pittura, e... smetti di pensare!

Chiediti solamente se lo sforzo ti ha permesso di passeggiare all'interno di un mondo fin qui sconosciuto. Se la risposta è sì, che cosa vuoi di più?

Vassilij Kandinsky

Kandinskij elabora, in base a questo principio, una «teoria armonica» del colore, tanto da giungere ad un accostamento programmatico dei colori con i timbri prodotti da particolari strumenti musicali: il giallo alla tromba, l’azzurro chiaro al flauto, il bianco alla pausa creativa, simbolo di un silenzio carico di nuove possibilità espressive. La chiave di lettura di questo sistema cromatico è la risonanza interiore, l’emozionalità, l’interiorità di un mondo assopito nel silenzio della nostra anima.. La forza del colore pulsa , fluttua libera da condizionamenti e vibra sottopelle : «Il colore è il tasto, l’occhio è il martelletto, l’anima è il pianoforte dalle molte corde. L’artista è la mano che, toccando questo o quel tasto, mette opportunamente in vibrazione l’anima umana»- scrive Kandinskij nello Spirituale nell’arte.

Testimonial dell’evento Red Canzian

Red Canzian, guest star dell’evento è polistrumentista, cantante, compositore e produttore. Dal 1973 ha fatto parte dei “Pooh”, la band italiana, che nel 2016 ha festeggiato 50 anni di carriera e che vanta decine e decine di successi e milioni di dischi venduti. Red è anche pittore, per passione da una vita e nella sua biografia leggiamo: ‘Dipingo da sempre: disegno e dipingo con la mano sinistra, ma scrivo con la destra.… La mia pittura, proprio perché non mi ritengo un pittore, ma soltanto uno che si emoziona a colori’ Red Canzian è anche un grande amante della natura, un grande coltivatore di "bonsai" e questa sua passione si trova nei numerosi libri che ha pubblicato. L’expo

In esposizione e artisti di consolidata affermazione nel panorama artistico mondiale,

saranno presenti in effetti alcune opere artisti di indiscusso successo mondiale come quelle di

Luigi Pellanda, Gioacchino Passini, Paola Rabarama

Paolo Filippi e Saturno Butto’

L’evento si svolge a Padova, nel cuore della città in occasione dell’apertura del nuovo Centro Espositivo Internazionale di tutte le Arti di QueenArtStudio in Riviera Tito Livio, 75.

Al vernissage, (ingresso gratuito solo su invito) ,venerdì 28 settembre alle ore 17.30 circa ,con Aperitivo Artistico e intrattenimento musicale di Giulia Odorizzi al violino ed Eliseo Muraglia alla batteria ,tutti gli Artisti saranno premiati con Attestato ‘Premio Kandisnky’ di Merito e Medaglia di Onorificenza ‘Premio Kandinsky’

La Serata Sarà trasmessa in diretta da TvCafè24

L’evento, Patrocinato dal Comune, dall’Assessorato alla Cultura, dalla provincia di Padova e dalla Regione Veneto, è una grande occasione di visibilità anche per gli Artisti Emergenti di livello Nazionale e Internazionale Alessandra Sequeira, Ali Atieh, Ambra Loreti, Andrea Plank, Anne Lanci, Betty Gobbo, Carmela Oggianu (Caroggi), Carmelo Anzalone, Carol Carpenter, Claudio Venturini, Daniela Danova, David Ivanishvili, Digiuni Daniele, Domenico Ciciriello, Eileen Burkey (Lennie), Elwira Bernaciak, Elena Borboni, Silvana Maddalosso, Elia Bortolotto, Emilia Alberganti, Ernestina Zavarella, Eva Fenili, Fabrizio Izzi, Federico Grazzini, Filippo B. Peverelli (Psyco Boss), Geraldo Lafratta, Giovanni Sechi (Enoch Entronauta), Giuliana Pellacani,Giuseppe Galletta, Graziella Mariga, Henrik Brondsed, Janine Revees, Krzysztof J. (Sylverius), Libero Alasci ,Lorenza Bini ,Luise Gandon, Marco De Biasi, Marigliano, Massimiliano Roncatti, Mila Agirre, Nathalie Serero, Nani Marcucci Pinoli, Patrizia Condini, Regina Di Quadry, Roberta Gelsomino, Sayed Waked, Serena Baldaccini, Siro Polazzetto, Sinikka Elfving, Spiridoula Dimou, Stefano Lepori, Teodora Groza,Thierry Schoenenwald,Uma Aslam, Valentina Guadagnucci, Valentina Rappoldi,Victoria Purynova, Vik Scroeder, Violeta Strimbenau provenienti da tutto il mondo, che espongono Opere realizzate nei vari linguaggi delle arti visive: pittura, scultura, grafica, fotografia, video e installazioni artistiche, in qualche modo legate al mondo di Kandinsky o della Musica e accanto a quelle di importanti maestri.

Saranno in esposizione anche alcune Opere dell’Artista Gabriele Salvatore della collezione ‘Cinquantatre Pooh’: 50 opere, per festeggiare i 50 anni di carriera dei Pooh tutte autografate dai componenti della Band

Quando

Dal 28 settembre al 7 ottobre h 16 - 19.30 chiuso domenica e lunedì

L’ingresso all’evento è gratuito per tutti i giorni dell’Esposizione.

Inaugurazione venerdì 28 settembre ore 17.30 ingresso gratuito solo su invito (su richiesta)

Note

Una cena di gala finale subito dopo l’inaugurazione a Montegrotto Terme al Mioni Royal San in compagnia anche del cantante Red Canzian, sarà una serata all’insegna della convivialità, della cultura, dell'arte e della musica. La cena di gala in effetti sarà accompagnata dall'intervento musicale sinestetico composto da musica e immagini di Marco De Biasi, artista visivo e musicista presente all'Expo anche con una sua Opera Materica e della cantante canadese Maria ho con alcuni brani del suo ultimo album ‘As time goes by’

