Premio nonno speciale 2018 a Palazzo Moroni

L’Associazione nazionale nonni organizza, come ogni anno, in collaborazione con il Comune di Padova, la cerimonia di premiazione di un “nonno” che si è distinto per il suo impegno familiare, sociale, culturale, lavorativo. Appuntamento alla sala Livio Paladin a Palazzo Moroni il 2 ottobre alle ore 18.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

Attraverso la valorizzazione della figura dei nonni, l’Associazione intende promuovere il valore intrinseco della famiglia nel suo più alto significato culturale e sociale.

Quest’anno i premiati sono due, Ferdinando Camon e Gabriella Imperatori.

A questo premio si accompagna sempre il Premio nipote ideale 2018, che quest’anno è stato assegnato a Ettore Terrin.

Una menzione speciale è riservata ai due nonni Marta Sacchetto e Giovanni Dalla Villa.

Per informazioni

Graziella Morello, presidente Associazione nazionale nonni

telefono 049 8755673 3497372803

e-mail graziella.morello@alice.it