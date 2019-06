Premio di studio intitolato a Elena Cornaro, cerimonia con Lella Costa in Sala dei Giganti

25 giugno 2019: “Una giornata con Elena”

Cerimonia di consegna del Premio di Studio intitolato a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia Università degli Studi di Padova

Donne, università, parità di genere, attività di ricerca.

Sono queste le parole d’ordine del Premio di Studio intitolato a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia Università degli Studi di Padova che verrà assegnato il 25 giugno prossimo nella Sala dei Giganti del Liviano di Padova alle 16.30.

Il Premio si inserisce nel più ampio progetto per la storia degli 800 anni dell’Università di Padova, che in vista delle celebrazioni del 2022, indagherà i grandi temi che la contraddistinguono, tra i quali la valorizzazione e la ricostruzione delle figure femminili all’interno dell’Ateneo.

Il Premio nasce grazie al lavoro congiunto dell’Università di Padova, nella persona delle Prorettrice Annalisa Oboe, delle Associazioni Alumni e Amici e di Solgar Italia Multinutrient Spa che hanno deciso insieme di sostenerlo.

Elena Piscopia, la prima donna laureata al mondo, la prima Alumna patavina illustre. Le Associazioni Alumni e Amici dell’Università condividono la missione distintiva di sostegno all’Ateneo patavino mediante progetti di rilevante carattere istituzionale e culturale in riferimento alle iniziative di avvicinamento alle celebrazioni per gli 800 anni dell’Ateneo. E accanto a loro, anche Solgar, azienda guidata da una Direzione per metà femminile e che impiega numerose donne, desidera evidenziare questo suo impegno sostenendo un premio di studio che valorizzi i contributi intellettuali femminili.

La cerimonia di premiazione del Premio di studio si svolgerà martedì 25 giugno dalle ore 16.30 presso la Sala dei Giganti, ricordando la data di proclamazione della prima donna laureata in Italia e nel mondo ossia il 25 giugno 1678. Lei è appunto Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Per questo l’evento è stato intitolato “Una giornata con Elena”. https://ilbolive.unipd.it/it/event/una-giornata-con-elena

Il premio è riservato a giovani studiose e studiosi che abbiano conseguito presso l’Università di Padova un titolo di Laurea Magistrale/Magistrale a Ciclo Unico o di Dottorato di Ricerca in qualsiasi ambito scientifico-disciplinare.

Sono stati ammessi anche dottorande e dottorandi che svolgono attività di ricerca inerenti il tema del bando, ovvero la riscoperta e la valorizzazione della presenza femminile in Università, con l’obiettivo di ricostruire la storia dei saperi, della ricerca e della didattica in cui le donne si sono impegnate nel tempo, e di individuare e raccontare il contributo autorevole di figure che hanno studiato e/o lavorato nell’Ateneo patavino in ogni ambito scientifico-disciplinare.

Oltre al premio è previsto anche un riconoscimento da parte della commissione di valutazione per elaborati ritenuti meritevoli e/o di interesse nel campo della Nutraceutica.

30 in totale le domande ricevute per questa prima edizione del Premio.

Tra i titoli segnaliamo: “Women In Surgery Italia: Capitolo Italiano di un Movimento Globale”, “Indagine etnobotanica e illustrazione scientifica sulla flora dei Colli Euganei” e “La docenza universitaria e le donne. Il caso padovano della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali tra gli anni Cinquanta e Settanta”.

“Ogni volta che ci si priva del talento di una donna - che si tratti di un'università, un consiglio di amministrazione, un ministero, un laboratorio di ricerca, un set cinematografico - a perderci non è soltanto lei, o il genere femminile: è il mondo, il pianeta, la comunità, l'intero consesso umano." Queste le parole di Lella Costa special guest alla cerimonia con un reading dedicato alla vita di Elena Cornaro Piscopia ed Edith Stein allieva prediletta di uno dei più considerati filosofi del Novecento a cui viene negata la carriera accademica.

La partecipazione all’evento è libera ma su prenotazione https://www.unipd.it/premio-di-studio-Piscopia.

Nello stesso giorno l'Università di Padova inaugura il Centro di Ateneo “Elena Cornaro” per i saperi, le culture e le politiche di genere, nato per diffondere una consapevolezza informata sulle tematiche di genere nell’università e nella società.

Il Centro quel giorno è visitabile dalle ore 10 alle 16 in via Anghinoni, 3 a Padova. In questa occasione è possibile partecipare ad incontri di dibattito e networking con otto docenti, ricercatrici e personalità femminili di eccellenza dell’Ateneo, il tutto gratuitamente e senza prenotazione.

Questo il programma di “Una giornata con Elena”

Inaugurazione del Centro di Ateneo “Elena Cornaro”

Incontri di dibattito e networking con:

10.30: Annalisa Oboe e Claudia Padovani ;

11.30: Maria Cristina Lavagnolo e Giulia Treu;

14.30: Antonella Viola e Giovannella Baggio;

15.30: Bruna Giacomini e Anne Maass

Premiazione “Premio di Studio intitolato a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia Università degli Studi di Padova

16 Accredito partecipanti

16.30 Saluti Istituzionali

Consegna del premio, illustrazione dei progetti segnalati e lancio della seconda edizione

Performance di Lella Costa: Reading dedicato alla vita di Edith Stein e Elena Cornaro

18.30 Conclusione

Per partecipare alla premiazione è necessaria la prenotazione all’indirizzo www.unipd.it/premio-di-studio-Piscopia.

