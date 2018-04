Consegna del Premio di Studio Maurizio Dalle Fratte al Bo

Martedì 24 aprile alle ore 11.30, in Sala da Pranzo a Palazzo del Bo (via VIII febbraio, 2 - Padova) si terrà la consegna del Premio di Studio Maurizio Dalle Fratte, dedicato al progetto "La Promozione della Donazione del Sangue tra Comunicazione non Convenzionale nel Mondo dei Giovani”.

L'importo del premio è di 1.500 euro e verrà consegnato al vincitore dal Magnifico Rettore Prof. Rosario Rizzuto. Alla cerimonia partecipano tra gli altri, Antonio Paoli, delegato del Rettore per lo Sport, il Benessere e il Merchandising, Marco Rossato, Presidente della Commissione aggiudicatrice del Premio, Enzo Amorini, Presidente Fidas Sez. Università di Padova e ideatore del premio.