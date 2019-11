Marco Busatta presenta "L'afa di luglio" al Libraccio

Venerdì 22 novembre, alle ore 18, Marco Busatta presenta

“L’afa di luglio”

Ciesse Edizioni

Interviene

Heman Zed

Il libro

Una palazzina nel quartiere padovano dell'Arcella, una trattoria specializzata in pesce fritto, un premiato salumificio e la questura di Padova. Sono questi i luoghi che fanno da cornice a una girandola di personaggi, le cui vite si intrecceranno in un vortice di avvenimenti dalle tinte nere, intramezzati a momenti di ilarità. Una storia ambientata tra la città e la campagna padovana nel mese di luglio, periodo in cui l'afa non concede tregua. Solo nel finale il morso dell'umidità si allenterà, per dare modo ai tasselli del mosaico di incastrarsi nella loro sede naturale.

L’autore

Marco Busatta, nato nel 1986, è cresciuto nella provincia di Padova dove vive e lavora. Ha fatto parte del movimento letterario Sugar Pulp. ‘L’Afa di luglio’ è il suo romanzo d’esordio.

Info web

https://www.facebook.com/events/1035662263435592/

Gallery