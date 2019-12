Mauro Bon presenta "Il nuovo atlante dei mammiferi del Veneto"

Il 5 dicembre 2019 alle ore 21, Mauro Bon, Responsabile del Servizio Ricerca e Divulgazione Scientifica presso la Fondazione Musei Civici di Venezia presenterà a Padova "Il nuovo Atlante dei mammiferi del Veneto", frutto di anni di ricerca sul campo da parte dell'Associazione Faunisti Veneti.

Informazioni e contatti

Ingresso libero presso la Sala Consiliare in via Guasti, 12 c. Serate Natura LIPU.

Web: http://www.lipupadova.it