Presentazione del nuovo corso di laurea in Data Science al dipartimento di Matematica

Venerdì 18 maggio alle 14.30 in aula 1A150 del dipartimento di Matematica dell’università di Padova si terrà un open day dedicato alla presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in Data Science.

Il corso di laurea magistrale sarà presentato dal prof. Paolo Dai Pra del dipartimento di Matematica, referente responsabile del corso di studio.

All’incontro parteciperanno Maria Pennuto del dipartimento di Scienze biomediche dell’ateneo, Michele Cascarano della Banca d’Italia e Andrea Sipka, master student in Data Science.

Il corso ha l’obiettivo di formare una figura di data scientist (attualmente molto richiesta da aziende e servizi), con competenze tecniche e preparazione multidisciplinare nell’ambito del trattamento dei dati. Il laureato in Data Science dovrà essere in grado di usare metodologie proprie dell’ingegneria, dell’informatica, della statistica e della matematica per la raccolta, gestione, elaborazione e analisi dei big data, e la conseguente traduzione in informazioni fondamentali per il processo conoscitivo e decisionale all’interno dei settori innovativi di business e sociali.

Il corso, della durata di due anni, si terrà esclusivamente in lingua inglese.