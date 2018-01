Presentazione gratuita del corso di Mindfulness MBSR al centro Motus Mundi

Venerdì 12 gennaio Motus Mundi - Centro per la Mindfulness di Padova, offre gratuitamente la presentazione del corso di otto settimane "MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction" per la riduzione dello stress basato sulla consapevolezza.

IL PROGETTO MBSR

Formulato secondo un protocollo scientificamente validato e consolidato da quasi quarant'anni di pratica negli ospedali d’oltreoceano, il corso di Mindfulness MBSR è entrato ormai anche in Italia - da diversi anni anche a Padova - nel panorama delle possibilità per chi è curioso di provare una valida alternativa inquadrata nella cosiddetta medicina mente-corpo per affrontare lo stress e il disagio, che quasi tutti sperimentano in modo ormai cronico.

MBSR, è infatti un programma educativo, sviluppato dal prof. Jon Kabat-Zinn alla Medical School, University of Massachusetts (USA) a partire dal 1979. Proposto in più di novecento ospedali negli Stati Uniti e in Europa come intervento di medicina partecipativa, MBSR ad oggi è stato completato da più di 24mila persone alla Stress Reduction Clinic del Center for Mindfulness, dipartimento di medicina dell’Università del Massachusetts.

Il programma MBSR è rivolto a tutte le persone che si trovano a vivere a contatto con l’intensità e il disagio dell’esperienza umana, derivante dalla difficoltà di gestire eventi stressanti, come malattie, lutti, separazioni, incidenti, avvenimenti traumatici o la sempre più consueta difficoltà dovuta al vivere intenso e stressante in modalità multitasking.

La pratica della Mindfulness promuove un approccio consapevole alle cause dello stress e aiuta a riconoscere i propri automatismi mentali e comportamentali, permettendo di ridurre il consueto coinvolgimento.

IL CENTRO

Motus Mundi - Centro per la Mindfulness è l’unico centro italiano ufficialmente affiliato al CFM - Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, dipartimento di medicina della Medical School University of Massachusetts fondato dal prof. Jon Kabat-Zinn, ed è autorizzato ad offrire la formazione ufficiale per insegnanti MBSR del Center for Mindfulness UMass.

PARTECIPAZIONE

La presentazione si svolge nella sede di via Lussemburgo dalle 19 alle 20.30.

L'evento è gratuito, ma è necessario iscriversi consultando il sito www.motusmundi.it, contattando il 340.4859093 o inviando una e-mail a info@motusmundi.it