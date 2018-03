Presentazione del corso di formazione per operatori in Yoga Bio Energetico a Selvazzano

Il 28 aprile all'Istituto Namir di Selvazzano si svolge un incontro per presentare il corso di formazione in Yoga Bio Energetico, nuova disciplina che coniuga il passato con il presente, l'Oriente con l'Occidente, lo yoga antico con la psicologia moderna.

Il corso

Il corso si propone di formare operatori che siano in grado di accompagnare altre persone nel loro cammino evolutivo attraverso la saggezza millenaria dello yoga, integrata da varie tecniche di consapevolezza e crescita interiore, come la Bio-Core Energetica e non solo.

Il corso è rivolto a coloro che desiderano formarsi come Operatore del Benessere Olistico in Yoga Bio Energetico e Crescita Personale, in un percorso biennale riconosciuto dalla S.I.A.F.

Il programma prevede un percorso di consapevolezza e di crescita personale e una didattica del metodo Y.B.E.

I due docenti responsabili sono entrambi psicologi psicoterapeuti con trent'anni di esperienza e con un orientamento sia olistico sia di recupero della visione orientale dell'essere umano. Le discipline orientali, infatti, si integrano perfettamente nella dimensione esistenziale dell'Occidente.

Altri docenti si alterneranno durante il biennio.

Sono previste agevolazioni per chi si iscrive al corso durante l'incontro di presentazione.

Iscrizioni

Per iscriversi è necessario scrivere una mail a istituto.namir@gmail.com

049.8056897