Presentazione del libro “I Marinai veneti caduti nella II Guerra mondiale”

Lunedì 16 settembre alle ore 18 in Sala Livo Paladin di palazzo Moroni verrà presentato il libro di Antonio Salce “I Marinai veneti caduti nella II Guerra mondiale”, un libro di 432 pagine che vuole ricordare, con molti episodi di valore individuale e collettivo, quanti hanno perso la vita in mare durante trentanove mesi di aspra lotta.

Un libro che racconta anche dei caduti in campi di prigionia ed in azioni partigiane e la partecipazione della Marina mercantile. L’organizzazione di quest’ultima fu molto complessa, difficile e soprattutto misteriosa. Si trattava di unità mercantili, disarmate, in mediocri condizioni dopo mesi di sosta nei porti di rifugio e poco preparate ad affrontare navigazioni guerresche tanto avventurose. Eppure tutte anche queste navi obbedirono perfettamente ed intelligentemente agli ordini della Marina: comandanti e marinai mercantili scrissero vicende romanzesche ed audaci che forse non saranno mai rese note.

Il volume, promosso dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, sezione di Padova, raccoglie i nominativi di coloro, militari e civili, che hanno perso la vita prestando servizio su unità naviganti, perché “il mare nel chiamare a sé le sue vittime non fa alcuna distinzione di bandiera o di divisa, di causa giusta o sbagliata, ma le accomuna tutte in un unico, ineluttabile, tragico destino”.

Porterà i saluti dell’Amministrazione comunale il consigliere Luigi Tarzia. Introdurrà il presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Roberto Pavan.

Ingresso libero.