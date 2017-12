Presentazione del libro “Il giudice a mezzo servizio” a Palazzo Moroni

Giovedì 14 dicembre 2017 ore 17.30 in Sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6 a Padova, Daniela Rossi dialoga con Sandro Merz autore del libro “Il giudice a mezzo servizio” (Cleup).

Alessandro Zerm non ha paura di una certa solitudine ma a fargli cambiare idea ci pensa Amina, una ragazza tanto difficile da tenere a bada. Per tenerla fuori dai guai torna utile perfino Umberto, tutt’altro che stupido ma pericoloso. Quando Amina sparisce, Zerm si consola finché non legge sui giornali che la ragazza è in carcere a Bangkok e rischia la pena di morte.

Sandro Merz, magistrato e professore universitario, è nato a Trento e vive a Padova. Magistrato presso la Corte di Appello di Venezia. Dal 2010 presiede anche l’Authority di Garanzia del Contribuente per il Veneto. E’ docente di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova.

È autore di numerosi libri, manuali, saggi ed articoli su riviste giuridiche.

