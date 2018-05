"Il Governo del leader. Craxi a Palazzo Chigi", presentazione del libro a Montegrotto

Sabato 19 maggio a Montegrotto Terme, nella sala Iris dell'Hotel Olympia, si terrà la presentazione del libro "Il Governo del leader. Craxi a Palazzo Chigi (1983-1987)", a cura di Roberto Chiarini, edito da Il Torchio.

Programma

Saluti istituzionali: Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme

Intervengono:

Roberto Chiarini, curatore del libro

Gennaro Acquaviva, presidente dell'Associazione Socialismo

Andrea Frizzera, segretario provinciale Psi Padova

Il libro

A quindici anni dalla morte di Bettino Craxi, con questo volume, frutto degli atti del Convegno Il Governo Craxi organizzato dalla Fondazione Craxi, tenutosi a Roma il 25 settembre 2013 e del lavoro di autorevoli studiosi, ci si propone di sottrarre il personaggio alle ingiurie della polemica partigiana per inserirlo in una più corretta dimensione storica portando un contributo alla ricerca di verità sul passato, sulla figura di Craxi e sulla sua opera che, ancora, fatica a farsi strada.

Si intende altresì aprire una riflessione sull’azione di governo svolta nei quattro anni in cui il Leader socialista è stato alla guida del Paese. Anni in cui l’Italia entra tra i “grandi della terra” e diventa la quinta potenza economica mondiale. Nel volume sono esaminati alcuni dei più importanti aspetti della sua azione politica: la politica interna (Piero Craveri), la politica estera (Elena Dundovich e Leopoldo Nuti), la politica economica (Antonio Pedone), il revisionismo ideologico (Luciano Pellicani), i rapporti istituiti col Vaticano (Francesco Margiotta Broglio), con il Pci (Marco Gervasoni) e con la Dc (Agostino Giovagnoli). Una riflessione arricchita, infine, dalle testimonianze di protagonisti del tempo (Rino Formica, Arnaldo Forlani, Giorgio Benvenuto).

In appendice, Il programma del primo Governo Craxi.