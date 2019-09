Presentazione gratuita del corso da sommelier ad Abano Terme

Confucio diceva: «Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita». Il vino è la tua passione? Ti piacerebbe approfondire la sua conoscenza? Ecco l’occasione perfetta per te! Fisar Padova, in collaborazione Lovivo Tour Experience e il Panoramic Hotel Plaza di Abano Terme (Padova), organizza una serata di presentazione del Corso per aspiranti Sommelier.

La presentazione del corso si terrà lunedì 23 settembre 2019 alle ore 21 nell’elegante Winter Garden del Panoramic Hotel Plaza di Abano Terme.

La partenza del corso invece è prevista per il 9 di ottobre 2019. La serata, tenuta da docenti e relatori FISAR, è interamente gratuita e potrà esserti utile per comprendere al meglio il ruolo e la figura del Sommelier, gli sbocchi professionali e il percorso formativo da intraprendere. Inoltre nell’arco della serata un Sommelier professionista FISAR ci accompagnerà in una degustazione guidata di alcuni vini. «Nei nostri corsi insegniamo l’amore e la cultura del vino: diventare Sommelier è solo la logica conseguenza».

La presentazione gratuita del corso

Quando: Lunedì 23 settembre 2019, alle ore 21.

Dove: Panoramic Hotel Plaza, – Abano Terme (Padova)

Quanto: Presentazione e degustazione sono gratuite

Informazioni, prenotazioni e contatti

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria.

Come prenotare? Per informazioni non esitare a contattarci ai seguenti recapiti:

Lovivo Tour Experience, Viale delle Terme, 107/B – 35031, Abano Terme (Padova)

T. +39 049 29 69 340 M. +39 333 99 45 288

Mail: info@lovivo.it

