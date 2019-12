"Gustamente. Psicoricette e altri sapori", presentazione del libro al Caffè letterario Treccani

Rassegna letteraria: Gustamente. Psicoricette e altri sapori

Presentazione del libro di Mirella Baldassarre, Cecilia Brambilla, Elisabetta Nalon, Elisabetta Negroni, Barbara Paoleschi.

Il Caffè Letterario Treccani di Padova è lieto di invitarvi alla presentazione di Gustamente. Psicoricette e altri sapori, primo lavoro di Edizioni Bette.

Dettagli

Riflessioni sul gusto, appetito, convivio, sapori. Sei voci al femminile si alternano per declinare un discorso su cibo e memoria, cibo e psicologia, cibo e simbologia sociale, proponendo un menù alternativo e curioso.

Un viaggio in Abruzzo, due coppie di amiche: Betta e Elisabetta, Cecilia e Barbara, tra la voglia di “staccare” dai rispettivi impegni, la curiosità di scoprire il borgo magico e isolato nel quale altre due amiche le attendevano, e l’idea di scrivere qualcosa assieme. Mirella che ha ospitato le altre aprendo casa e cuore, ha spalancato anche storie, memorie, profumi e squarci, permettendo che un gruppo di donne formasse un’alleanza imprevista e preziosa. Solo queste donne nell’intero borgo, che a San Giovanni Vecchio – non un bar, né un’edicola, alcun negozio – hanno vissuto un’avventura e sono diventate un gruppo con l’aspirazione di lasciarne traccia. Nasce così questo piccolo libro, tra lucciole e sussurri, lacrime e risate, musica, confronti e scoperte reciproche. Tra tradizioni recuperate, passione per le rispettive professioni, confidenze e storie personali, stelle e curiosità, il sole e una terrazza su un panorama mozzafiato. «Ci siamo guardate e ascoltate, abbiamo assaporato quel momento irripetibile e ne abbiamo scritto»

Info evento

Caffè Letterario Treccani

Giovedì 19 dicembre ore 18 - Ingresso Libero

Per informazioni: 049/6750024 - 380/2391963

E-mail: info@caffeletterariotreccanipadova.it

Info web

https://www.facebook.com/caffeletterariopadova/