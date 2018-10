"Il Cynar e i suoi fratelli", presentazione e degustazione alla Mondadori Bookstore

Il volume "Il Cynar e i suoi fratelli. Una storia italiana irripetibile" a cura di Antonio Dalle Molle, Giustina Porcelli, Simone Marzari e Marco Bertoli, verrà presentato martedì 16 ottobre, ore 18.30, alla Mondadori Bookstore di piazza Insurrezione 3 di Padova. Modera Ario Gervasutti de "Il Gazzettino"; sarà presente l'editore Mauro Morellini.

Non solo la presentazione

Oltre alla presentazione del libro con l'intervento di Antonio Dalle Molle, Marco Bertoli e Simone Marzari, il pubblico avrà l'opportunità di ammirare una piccola esposizione di oggetti e manifesti d'epoca originali relativi al Cynar, Biancosarti e VOV. Inoltre, a fine serata, seguirà la degustazione dell'aperitivo ideato da Mario Dalle Molle (padre di Antonio) denominato "Padova/Bologna" con Cynar e Biancosarti.

Il volume e la società

300 fotografie, documenti e materiale d’archivio raccontano per immagini l’evoluzione di un brand lanciato, curato e commercializzato dal Gruppo Grandi Marche Associate, creato dai fratelli Amedeo, Angelo e Mario Dalle Molle che proprio a Padova videro l'affermarsi della loro impresa. Oltre al Cynar, il Gruppo Grandi Marche dei fratelli Dalle Molle (ceduto tra gli anni Settanta e Ottanta alla Erven Lucas Bols e poi, in seguito, acquisito dal Gruppo Davide Campari) è stato infatti proprietario di tante altre specialità, tra cui il liquore allo zabaione VOV e il Biancosarti, tanto apprezzato da Amedeo Nazzari e Telly Savalas, ovvero l’indimenticabile Tenente Kojak. Altri volti dello spettacolo come Ernesto Calindri e Giorgio Gaber, oltre a Ubaldo Lay e Domenico Mudugno, hanno invece contribuito alla promozione dei prodotti del Gruppo G.M.A. soprattutto grazie al Carosello. Anche il grande cinema non resiste al fascino del liquore a base di carciofo tanto che è ad esempio presente - tra gli altri film - ne “Il Sorpasso”, quando Gassman e Trintignant ordinano “due Cynar lisci” nel bar di una stazione di servizio.

Un volume che racconta un importante momento storico dell'industria italiana ma anche e soprattutto della famiglia Dalle Molle e del loro rapporto con i dipendenti, sempre attenti a garantirne una migliore qualità della vita. Il volume “Il Cynar e i suoi fratelli” racconta quindi non solo la storia imprenditoriale della famiglia Dalle Molle, ma anche il loro aspetto umano.

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/946939655491522/

Gallery