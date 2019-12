Elsa Bettella presenta "Torno Casa. Racconto distopico" a Laformadelibro

Torno Casa

Racconto distopico

di Elsa Bettella

Dove e quando

Giovedì 19 dicembre | ore 18

laformadelibro

via XX Settembre 63 | Padova

Presenta | Angelo Ferrarini

sarà presente l'Autrice

Dettagli

Presentazione del libro "Torno Casa. Racconto distopico" (Cleup Casa Editrice) con l'autrice Elsa Bettella. Modera Angelo Ferrarini.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Torno Casa parte da origini pronunciate a voce alta, e ‘in lingua’, e va a cercare il senso altrove. Due donne si incontrano e mettono in comune pezzi di vita. Il racconto, in prima persona, non necessariamente autobiografico, ricorre al collage della memoria e delle forme, moderno prosaritmo e tentativo di far diventare narrazione i passaggi della vita: per coinvolgerci nella ricerca e nel ricordo, nella confessione e nella ricreazione del passato, delle identità, delle relazioni.

La lettura a volte sarà lenta, a volte saltellante tra lingue e testi, adatta alla rappresentazione delle nostre vite-luoghi, dove Padova, Melbourne o Assisi diventano simboli scambiabili, miti da riempire di significato, andandoci dentro o anche solo torno torno…

Al lettore stupirsi, decidere di fermarsi al Lost & Found o sulla panchina di Piazza Castello, aprire il bagaglio e leggere gli inserti o inseguire il dialogo madre-figlia, per finire con un inatteso post scriptum, scoprendo, forse, che il vero luogo è (come diceva Marcel Proust, nostro santo protettore) la Pagina.

https://www.facebook.com/events/518009225479100/