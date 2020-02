A Padova la presentazione del libro "La mia Elena Lucrezia"

L'11 febbraio 2020 alle ore 16.30 a Padova presso la Sala Convegni Fondazione Cariparo, si terrà la presentazione del libro "La mia Elena Lucrezia". In collaborazione con CLEUP Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia racconta se stessa e il suo primato, racconta la sua vita di erudita veneta e di oblata benedettina, di figlia naturale, seppur riconosciuta, di un procuratore de supra di San Marco e di una plebea de la Valdesabia.

Elena non si nasconde, disvela integralmente al lettore la sua storia con le sue paure, i suoi desideri, le sue gioie e senza il timore d’esser giudicata o di doversi giustificare. Sono gli ultimi giorni di vita di Elena Lucrezia durante i quali riesce con il suo pensiero narrante a lasciarci il ricordo della sua vita, straordinaria per una donna della metà del 1600. Elena Lucrezia è una figura dimenticata dalla storia e caduta nell’oblio, nonostante sia stata protagonista della più grande rivoluzione culturale di ogni tempo, pur non essendo una rivoluzionaria e nemmeno una femminista ante literam, ma semplicemente un’appassionata studiosa di quella verità che sola rende liberi.

