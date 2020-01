Tullio Avoledo presenta “Nero come la notte ” a LaFeltrinelli

Venerdì 7 febbraio – ore 18.30 a laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7 , in programma la presentazione del libro “Nero come la notte” di Tullio Avoledo.

Tullio Avoledo presenta “Nero come la notte” (Marsilio). Il libro racconta le vicende di Sergio Stokar, poliziotto, che nel profondo Nord-Est finisce in mezzo a una comunità di immigrati irregolari, divenendone in poco tempo una specie di sceriffo. In un’Italia appena dietro l’angolo Sergio Stokar scoprirà che l’orrore si nasconde in luoghi e persone insospettabili. Interviene Matteo Strukul.

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/smartphone/home/pages/puntivendita/eventi/Padova/2020/Febbraio/Nero-Come-La-Notte-32164.html