Presentazione del libro "Pensiamoci" di Andrea Quadrani al Sì Streetalian Food

Mercoledì 4 dicembre dalle ore 18 presentazione del nuovo libro di Andrea Quadrani "Pensiamoci".

A seguire aperitivo e ciacoe con lo scrittore.

Dove?

Al Sì Streetalian Food di via Dante. Nel cuore di Padova

Dettagli dell'incontro

Il narratore conduce i lettori in una incredibile avventura, all’interno di un bistrot di Padova, sullo sfondo della storia d’amore tra due ragazzi simili nell’anima e nei mesi che si rincorrono gagliardi.

Seguito naturale di Beviamoci, offre in modo simile al libro precedente, divertenti aneddoti sulle anime lavoratrici nel meraviglioso Mondo della Ristorazione: Cameriere, Banconisti, Sommelier, Cuochi, Lavapiatti e Titolari di ogni genere. L’Io narrante cita anche vizi, stranezze e segreti di molte persone e situazioni imbarazzanti e folli, vissute durante le esperienze lavorative dello scrittore.

Anche se alla fine della lettura, saprete quanti psicotici, tossicomani, erotomani, alcolizzati e borderline di vario tipo, affollano ogni locale di qualunque città, non abbandonate le vostre abitudini eno-gastronomiche. Anzi aumentatele, perché non dimenticate che tutti loro non sono altro che Artisti, e che le loro azioni e creazioni sono vere Opere d'Arte.

Lo scrittore

Andrea Quadrani nasce il 4 giugno 1965 a Roma. Dopo pochi mesi sbarca a Padova con la famiglia. Dopo gli studi e il servizio militare, inizia a lavorare. Svolge nel tempo lavori intriganti, a contatto con le anime: autista di nobiluomini, rappresentante e Sommelier; quest’ultima attività praticata per venti anni in Locali di proprietà e non. Nel tempo, sviluppa quella che da sempre è stata la sua passione: scrivere. Convinto da una amica, apre un blog dove inserisce suoi racconti e poesie, perché è sicuro che “l’autore esiste solo se qualcuno lo legge”: http://spiritiarguti.blogspot.it/

È alla sua quarta pubblicazione; dopo i primi due libri di racconti brevi e poesie, Racconti Perplessi (2014) e Spiriti Arguti (2015), è seguito Beviamoci (2017) di cui questo è la degna prosecuzione.

Info web

https://www.facebook.com/SiStreetalianFood/

http://spiritiarguti.blogspot.com/2019/11/pensiamoci.html

Evento facebook https://www.facebook.com/events/702875166890940/