Presentazione del libro "La riviera del Brenta. Guida in barca e in bici"

Insieme agli amici di CulturaIdentità di Padova con sommo piacere vi invitiamo venerdì 18 ottobre alla presentazione del libro dell'amico Pietro Casetta "La riviera del Brenta. Guida in barca e in bici". Un'interessante ed originale guida alla Riviera del Brenta, la storica via d'acqua che inizia a Padova e termina a Venezia.

Nel suo percorso interessa tre specchi d'acqua: il Piovego, scavato dai Padovani agli inizi del Duecento per unire la loro città a quella lagunare, il Naviglio Brenta da Stra alla foce a Fusina, e la Laguna di Venezia. Il percorso qui suggerito si può percorrere in bicicletta ma soprattutto in barca: alla trattazione degli aspetti storici e artistici unisce l'interesse per le opere idrauliche che caratterizzano da secoli il panorama di queste terre come parte ormai indissolubile.

La serata sarà condotta e moderata dal nostro amico blogger Luca Ferron. Sarà possibile acquistare copie del libro. Vi aspettiamo numerosi per una serata all'insegna delle curiosità, della storia, della cultura e della Padovanità.

Informazioni e contatti

Per informazioni scrivete a: eventipadovanita@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/events/2664015166976615/