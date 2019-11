I martedì di via Belzoni: presentazione del libro "L'ultima pagina"

I Martedì di via Belzoni – L’Associazione Culturale Fantalica propone, in collaborazione con vari enti dell’area, un ciclo di incontri rivolti ai cittadini e agli studenti universitari all’interno del contesto del Portello: un ambiente sfaccettato e caratterizzato dalla convivenza tra abitanti storici dell’area e residenti “stagionali”. È possibile un confronto che favorisca lo spirito di accoglienza e di partecipazione alla vita del quartiere?

Gli Incontri con l’Autore, organizzati periodicamente dall’Associazione Culturale Fantalica, sono momenti artistici in cui soci, autori e docenti si dedicano alla condivisione delle proprie esperienze in ambito artistico.

Presentazione di "L’ultima pagina" di Giulia Pretta edito da Ciesse Edizioni, in collaborazione con l’associazione culturale Fantalica e il laboratorio di Scrittura Creativa “Lettera 22”. L'appuntamento èper martedì 12 novembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium del Collegio Ederle in via Belzoni 160, con letture interpretate a cura dell’attore Marino Bellini della Compagnia Teatrale Mit Sein.

Web: https://www.fantalica.com/event/i-martedi-di-via-belzoni-lultima-pagina/