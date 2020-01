Presentazione del libro "La visione interiore" di S.S. il Dalai Lama

Il Dalai Lama, la massima autorità spirituale del Buddhismo del Tibet, in una serie di conversazioni con il giornalista Piero Verni, spiega con un linguaggio al tempo stesso accessibile e profondo i principali aspetti del suo pensiero e dell’insegnamento buddhista ne "La visione interiore".

Dalle Quattro Nobili Verità all’incontro tra Oriente e Occidente. Dall’iniziazione di Kalachacra al tema della reincarnazione. Dal Tibet al rapporto del Buddhismo con la ricerca scientifica. Dalla Politica della Gentilezza e della Responsabilità Universale alla necessità di un proficuo dialogo tra le differenti fedi religiose. E altri temi ancora.

Una chiara esposizione delle idee e dei valori che ispirano il lavoro di uno dei principali leader buddhisti mondiali. Di un Premio Nobel per la Pace. Di una figura divenuta negli ultimi decenni un indispensabile punto di riferimento per decine di milioni di persone. In Asia e fuori dall’Asia. A presentare il libro, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso il Centro Buddhista Tara Cittimani a Padova, sarà il curatore, Piero Verni, che parlerà della sua esperienza di biografo italiano ufficiale del Dalai Lama e dei tanti temi toccati nelle molte interviste avute nel corso degli anni.

Informazioni e contatti

Web: http://www.taracittamani.it/evento/presentazione-del-libro-la-visione-interiore-a-cura-di-piero-verni/?instance_id=2547