Giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso il Museo Eremitani di Padova - Sala del Romanino, piazza Eremitani 8, si terrà la presentazione della mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”.

Quarto appuntamento del road show che sta portando la curatrice della mostra Stefania Portinari, in corso in Basilica Palladiana a Vicenza fino al 13 aprile 2020, a presentare questo affascinante progetto in varie città del Veneto e non solo.

Quello che Stefania Portinari proporrà nell’incontro in Sala del Romanino presso i Musei di Padova è un racconto fascinoso sulle donne degli anni Venti e l'immaginario che le rappresenta, attraverso il fil rouge del Realismo Magico di cui Ubaldo Oppi è uno dei massimi esponenti.

In mostra a Vicenza sono circa 120 le opere esposte di dipinti, sculture, disegni, arti decorative, abiti e gioielli d’epoca per offrire uno sguardo nuovo sull’arte degli anni Venti, vista attraverso magnifici ritratti di donne. Donne fatate, smarrite in un orizzonte di fiori o fluttuanti in mari argentati, perdute nell'abbraccio del proprio amato, si mutano in presenze magnetiche e diventano idoli di bellezza. Le signore degli anni Venti e l'immaginario che le rappresenta sono il cuore pulsante della mostra: sono esposte opere dei più noti artisti italiani del Novecento, tra cui alcuni splendidi dipinti di Ubaldo Oppi (Bologna 1889 - Vicenza 1942), protagonista assoluto della vita culturale di quel tempo. Per seguirne la carriera, tra Parigi, Milano, Roma e gli Stati Uniti, il racconto di quegli anni prenderà in realtà avvio dagli anni Dieci, mostrando opere di Klimt e Picasso, che furono maestri fondamentali per una generazione di artisti e hanno nutrito felicemente anche la poetica del pittore.

La mostra a Vicenza

La mostra è aperta al pubblico fino al 13 aprile 2020 a Vicenza, in Basilica Palladiana: è la prima di un progetto di rilancio, promosso e sostenuto dal Comune di Vicenza, dell’edificio simbolo della città, destinato ad ospitare continuativamente esposizioni di rilevanza internazionale; si tratta di un modello espositivo originale e inconsueto che vede oltre 120 opere esposte tra dipinti, sculture, disegni, arti decorative, abiti e gioielli d’epoca.

I biglietti della mostra sono in vendita in Basilica Palladiana, online www.mostreinbasilica.it, alla biglietteria del Teatro Comunale Città di Vicenza, in Viale Mazzini 39, a Vicenza, aperta da lunedì a sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18, (call center 0444.326418) e all’Ufficio IAT di Piazza Matteotti (solo per singoli), aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30.

Singoli visitatori o piccoli gruppi possono usufruire di visite guidate della durata di un’ora e al costo di 7 euro per ciascun partecipante (oltre al costo del biglietto per la mostra).

È necessario prenotare contattando il call center allo 0444 326418 o inviando una mail a biglietteria@mostreinbasilica.it.

Le prossime visite guidate sono in programma, nei fine settimana dei mesi di febbraio e marzo, il sabato pomeriggio e la domenica mattina (controllare sempre gli orari su https://www.mostreinbasilica. it/it/info/visite-guidate).

I prezzi dei biglietti (comprensivi di audioguida) sono di 13 euro per il biglietto intero, 11 euro per il ridotto (over 65 e studenti universitari con tesserino), 5 euro il ridotto junior (da 11 a 17 anni); entrano invece gratis i bambini al di sotto dei 10 anni. Costano 16 euro il biglietto speciale aperto che consente la visita alla mostra in ogni giorno e in ogni momento, ed evita attese o code in biglietteria; 20 euro il family, valido per 2 adulti e ragazzi da 11 a 17 anni, fino a 6 persone. Per i gruppi di adulti (da 10 a 25 persone), il prezzo del biglietto è di 11 euro (con un ingresso gratis ogni 20 paganti) e di 5 euro per le scuole, minimo 15 studenti, gratis 2 accompagnatori per classe.

info@mostreinbasilica.it

www.mostreinbasilica.it

Ingresso

Presentazione ad ingresso gratuito.

Info web

https://www.facebook.com/events/179819866711414/