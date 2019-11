Federica Guiato presenta "Oltre la siepe" a ibs+Libraccio

Venerdì 15 novembre, alle ore 18, Federica Guiato presenta "Oltre la siepe", Editrice Il Torchio.

Interviene Alice Ferretti de "Il Mattino di Padova"

Il libro

Una storia sgattaiolata quasi per errore da dietro le quinte di un palcoscenico in un teatrino di periferia, per scivolare sulla carta e raccontare, fra qualche giravolta e scivolone nell’inchiostro, di vite e destini che si incrociano, si rincorrono, si perdono e si ritrovano. Un racconto sbocciato e cresciuto entro le mura della città di Recanati, il borgo che diede i natali ad uno dei poeti più famosi e in fondo meno realmente conosciuti, in un dialogo quasi impercettibile, fatto di pensieri sussurrati cuore a cuore. Una vicenda che si svela e si snoda col fluire dei giorni e al ritmo delle stagioni, sotto la neve o avvolta nella nebbia, bruciata dal sole o al chiaro di luna.

L'autore

Psicologa, psicoterapeuta specializzata in ipnosi ericksoniana, appassionata di danza, musica e fotografia. È stata titolare di una piccola boutique. Attualmente è mamma di Ettore e, in un certo senso, dei tanti alunni ai quali ha insegnato ed insegna in quasi vent’anni di lavoro alla scuola primaria. Continua a studiare alla facoltà di Filologia moderna presso l’Università degli Studi di Padova.

Info web

https://www.facebook.com/events/816729405409390/