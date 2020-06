La storia di Elisa di Maeli nel libro “Come il vino ti cambia la vita", presentazione online

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/3038765686159671

La presentazione del libro si svolgerà online, per partecipare è sufficiente iscriversi alla membership Maeli seguendo questo link https://m.socialness.it/membership-maeli32726256 e prima dell'inizio della diretta vi forniremo il link per seguirla in streaming.

Appuntamento venerdì 26 giugno dalle ore 18.30.

“A volte, anche se non sembra, la tua passione ti porta esattamente là dove volevi andare e non avresti mai pensato di arrivare”, questo il bellissimo messaggio che ci arriva dal nuovo libro di Laura Donadoni di San Diego, la più famosa opinion leader del vino in USA.

Storie di passione e di rinascita nel libro “Come il Vino Ti Cambia La Vita”, di Laura Donadoni, edito da Cairo Editore. Tra queste anche quella di Elisa Dilavanzo, produttrice dei vini Maeli, che innamoratasi del Moscato Giallo Fior d’Arancio dei Colli Euganei, ha raccolto una sfida, valorizzare questo vitigno a lungo sottovalutato vinificandolo in tutte le versioni possibili ed ottenendo premi straordinari in ogni angolo del mondo.

Proprio nella cantina Maeli a Baone, venerdì 26 giugno a partire dalle ore 18.30, verrà presentato il libro davanti a un pubblico ristretto di partecipanti tra cui l’autrice Laura Donadoni, direttori di testate quotidiane, da Il Mattino di Padova al Corriere del Veneto al Gazzettino, e illustri giornalisti del TG2, TG5, Il Foglio.

La partecipazione in streaming

Ma “il bello della diretta” questa volta è che tutti potranno partecipare alla presentazione. L’altra chicca dell’evento è che dal punto di vista digitale è organizzato in partnership con Microsoft Italia nell’ambito del programma “Ambizione Italia #DigitalRestart” dando così l’opportunità ad un vasto pubblico di connettersi e di essere presenti virtualmente sulla scena grazie alla piattaforma di collaborazione Teams.

Ospite d’eccezione Rossana Bettini Illy, che oltre a moderare la conversazione racconterà anche la sua testimonianza di come il vino le ha cambiato la vita.

