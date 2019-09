Presentazione dei laboratori di "Artesenzaquartiere" per il 2019-2020

Il programma delle attività della stagione 2019/20 dell’associazione "Artesenzaquartiere" spazierà dall’Impressionismo, alla Land-art, passando per l’Astrattismo americano. Sarà dedicato a laboratori multidisciplinari e ad approfondimenti che in questa particolare stagione comprenderanno la pittura, la psicologia e l’architettura del paesaggio e la musica.

I laboratori seguiranno un percorso attraverso le figure di Monet, Matisse e degli astrattisti europei con l’artista Alessio Brugnoli. Tratteranno gli “Irascibili” artisti della scuola di New York quali J. Pollock, W. De Kooning, B. Newman, H. Frankenthaler e L. Krasner con la dottoressa Giuliana Capasso.

Ci saranno interventi puntuali su Land art e Arte Concettuale con Agnese Alfonsi; un viaggio alla ricerca dei meccanismi mentali del colore/ emozione con Elena Clara; la presentazione da parte di Maria Panzuto dei suoi lavori; un intervento musicale di Guido Rigatti sulla Beat Genenation.

I laboratori si articoleranno in due gruppi: “Percorsi d’arte” per i nuovi iscritti fino alla pausa natalizia e “Atelier aperto” per vecchi e nuovi iscritti dopo la pausa natalizia fino a maggio. La presentazione dei laboratori avverrà presso la Sede del Quartiere 3 Est il prossimo 19 ottobre 2019 alle ore 19.

Informazioni e contatti

I laboratori si svolgeranno ogni giovedì dalle 19 alle 21.

Web: https://www.artesenzaquartiere.it

Tel. 3477693927