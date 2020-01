Presentazione del volume “Il trono di sabbia. Stato, nazioni e potere in Medio Oriente” a palazzo Moroni

Mercoledì 29 gennaio, alle ore 18, nella sala Anziani a Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6, Padova, verrà presentato il volume “Il trono di sabbia. Stato, nazioni e potere in Medio Oriente” (Rosenberg & Sellier, 2019), a cura di Giacomo Bottos, Francesco Rustichelli, Francesco Salesio Schiavi, Jacopo Scita, Gabriele Sirtori. Prefazione di Paolo Magri.

Dialoghi con Giuseppe Acconcia, Cinzia Bianco, Massimo Campanini, Francesco Cavatorta, Irene Costantini, Rosita Di Peri, Alberto Gasparetto, Giacomo Luciani, Alberto Negri, Annalisa Perteghella, Valeria Talbot, Lorenzo Trombetta, Arturo Varvelli.

Interverranno

Francesco Salesio Schiavi, Research Trainee, ISPI e Redattore Pandora; Gabriele Sirtori, Redattore Pandora; Giuseppe Acconcia, Università di Padova; Alberto Gasparetto, Cultore di Scienza Politica, Università di Padova.

Si collegherà via Skype:

Cinzia Bianco, Gulf Research Fellow, European Council on Foreign Relation.

L'incontro

Partire dal concetto di stato per comprendere le trasformazioni, le dinamiche e gli equilibri di potere è fondamentale, quando si guarda al Medio Oriente. E lo è diventato ancor di più dopo le cosiddette “primavere arabe” del 2011.

Sebbene negli ultimi anni l’attenzione si sia molto concentrata sull’emergere di attori non statuali - organizzazioni terroristiche e gruppi jihadisti trasversali, tribù e milizie locali - autoritarismo, settarismo, islam politico, rentier state e state building restano questioni chiave. Il volume le affronta attraverso una serie di interviste a studiosi ed esperti curate dai giovani redattori di Pandora Rivista, in una forma dialettica innovativa che guida il lettore in un percorso guidato di avvicinamento e comprensione, indispensabile per chi non si accontenta delle semplificazioni mediatiche su temi che hanno un impatto crescente anche sulle vicende politiche italiane.

Ingresso

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Assessorato alla Cultura

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529 - donolatol@comune.padova.it