Presentazione “La vecchia Padova almanacco II°”, racconti e curiosità sulla Padova medioevale al Pedrocchi

Anche quest'anno l'asssociazione "La vecchia Padova" associazione rende omaggio alla città con un libro, dedicato questa volta alla Padova medioevale, grazie alla preziosa collaborazione della professoressa Alexandra Chavarria, e dei suoi collaboratori dell'Università di Padova, .

Siamo sicuri che questo libro interesserà tutti, esperti o semplici amatori, per la formula semplice ma efficace con cui le varie parti della città vengono presentate e raccontate. Come già lo scorso anno, l'Almanacco 2, questo il titolo, si potrà ordinare con una mail o venendoci a salutare al Pedrocchi il sabato mattina, inoltre siamo in contatto con alcune librerie ed edicole per la vendita diretta: non appena avremo disponibile una lista la pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook.

Nel frattempo vorremmo invitarVi alla presentazione ufficiale del libro che si terrà il 14 dicembre alle ore 10.30 nella Sala Verde del Caffè Pedrocchi, alla presenza degli autori.

Info web

http://www.lavecchiapadova.it/almanacco2/

https://www.facebook.com/fragliapadova/

https://www.facebook.com/groups/VECCHIA.PADOVA/