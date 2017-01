Domenica 15 gennaio va in scena la rappresentazione del presepe vivente a San Pietro in Gu, nel parco giochi comunale di via Mazzini alle 17.45, con un'unica rappresentazione della durata di un'ora.

La manifestazione vedrà coinvolti oltre cento figuranti: verrà allestito un passaggio Palestinese con case e palazzi, la capanna con bue e asinello e come bambinello l'ultimo nato del paese.

Altre repliche sono in programma il 22 e 29 gennaio.

INFORMAZIONI

+39.499455370

info@prolocoguadense.it

Vai al sito