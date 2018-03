"Prevenire i tumori: si può", incontro per la Settimana per la Prevenzione Oncologica

Sabato 24 marzo alle 17.30, nell'ambito della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la sala Verde del Caffè Pedrocchi ospiterà il convegno "Prevenire i tumori: si può".

Dopo i saluti di Silvia Giralucci, consigliera comunale con delega alle Città Sane, Eleonora Caramanna, comitato @maniutiteperpadova, e Alberto Marchet, responsabile sanitario Lilt Padova, interverrano Mariateresa Nardi su "L'alimentazione nella prevenzione dei tumori"; Giulia Zago con "Perchè e come smettere di fumare" e Francesca Bergamo su "La prevenzione del tumore al colon, tra screening e stile di vita".

Moderano Claudio Fania e Leopoldo Pagliani, Associazione Medica Patavina.

La LILT sul Liston

Sempre nell'ambito dell'iniziativa, la LILT di Padova Onlus sarà presente sabato 24 marzo dalle 10 alle 17 di fronte a palazzo Moroni con volontari e medici dermatologi per distribuire ai cittadini il un opuscolo informativo, volto a divulgare le tematiche della prevenzione oncologica e proporre la bottiglia di olio extra vergine di oliva 100% italiano, simbolo della campagna nazionale di prevenzione, scelto per le sue “preziose” qualità protettive nei confronti dei vari tipi di tumore e per le accertate caratteristiche nutrizionali ed organolettiche.

La 17esima edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica si terrà in tutta Italia dal 17 al 25 marzo. La campagna, istituita con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 2005, ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione oncologica sensibilizzando la popolazione in generale - e in particolare le giovani generazioni - sull’importanza dei corretti stili di vita, a cominciare dalla sana alimentazione.

In Italia ogni giorno, secondo i dati del rapporto Aiom/Airtum “I Numeri del cancro in Italia 2017”, sono circa mille le persone che ricevono la diagnosi di tumore. Numero che può essere ridotto adottando uno stile di vita corretto: niente fumo e alcol, dieta equilibrata, movimento. Oltre a controlli periodici per individuare precocemente lesioni tumorali.