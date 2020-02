Prevenzione e cura dei tumori: incontro informativo al Centro civico "Presca"

La Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione Volontà di Vivere organizza un incontri informativi aperto alla Cittadinanza ad ingresso libero su prevenzione e cura dei tumori al Centro civico "Presca" in via Colombo 1 a San Domenico.

Scarica la locandina dell'evento

L’iniziativa nasce dalla convinzione che la diffusione di una cultura della prevenzione e l’informazione sulla malattia non debbano mai fermarsi; un pensiero che ha fatto incontrare la grande sensibilità al tema del Sindaco Giovanna Rossi con l’esperienza pluriennale “sul campo” di Volontà di Vivere– attiva a Padova come centro di riabilitazione psicofisica del malato oncologico da oltre 40 anni.

Appuntamento giovedì 5 marzo con un approfondimento dedicato al cancro alla mammella; il titolo dell’incontro è

“Conoscere la malattia per sconfiggere la paura”

Il tumore al seno dalla diagnosi alla cura, il percorso chirurgico ed il percorso oncologico.

A relazione saranno la dottoressa Tania Saibene - chirurga senologa dello IOV e la dottoressa Marta Mion, oncologa dell’Ospedale di Camposampiero.

In breve

Giovedì 5 marzo, ore 20.30 "Conoscere la malattia per sconfiggere la paura"

Il tumore al seno dalla diagnosi alla cura: il percorso chirurgico ed il percorso oncologico

Dott.ssa Tania Saibene - chirurgia senologica

Dott.ssa Marta Mion - oncologia

L’Associazione “Volontà di Vivere” opera come centro di riabilitazione psicofisica del malato oncologico da oltre 40 anni.

L’esperienza pluriennale in campo oncologico ci insegna che la diffusione di una cultura della prevenzione e l’informazione sulla malattia non devono mai fermarsi.

In quest’ottica prendono forma i due incontri nel territorio, con l’intenzione di avvicinarsi alla popolazione di Selvazzano Dentro e dei Comuni limitrofi, coinvolgendo la cittadinanza in due momenti di approfondimento su temi di interesse generale, come la prevenzione dei tumori ed i percorsi di cura, sia dal punto di vista chirurgico che da quello oncologico.

Contatti

Associazione Noi e il Cancro Volontà di Vivere Padova,

sede in via Matteotti 27 a Padova

Tel. 049-8025069

Mail associazione@volontadivive re.org

Sito www.volontadivivere.org

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/

https://www.volontadivivere.org/

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=628&area=H