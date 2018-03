Giornata di prevenzione oncologica sul Liston davanti a palazzo Moroni

In occasione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, che si svolge dal 17 al 25 marzo, il progetto Città Sane organizza con Lilt - Lega italiana per la lotta contro i tumori - sezione di Padova, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica in programma il 24 marzo dalle 8 alle 19 sul Liston di fronte a palazzo Moroni.

I medici Lilt sono a disposizione per fornire informazioni e per effettuare visite mediche gratuite per la cittadinanza.

