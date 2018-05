Incontro “Le prevenzioni e le terapie dei tumori” al centro civico di Mortise

L’associazione Health&care, con il sostegno del Comune di Padova - quartiere 3 Est, organizza l’incontro con la maestra Wang Xiaohui “Le prevenzioni e le terapie dei tumori”, per illustrare come ridurre gli effetti collaterali dei farmaci con gli antichi esercizi cinesi di qigong per combattere l’insonnia.

Ospite d’onore è il prof. Adriano Fornasiero, direttore del reparto oncologia dell’Ospedale di Piove di Sacco di Padova.

Per partecipare è necessario iscriversi, cell. 328 0052556 - email hc.associazione@gmail.com.

Informazioni

Health & Care a.p.s. e a.s. dilettantistica

Luogo via G.B. Ferro, 1 int. 2 - 35132 Padova

Telefono 3280052556

Email hc.associazione@gmail.com

Sito web www.healthandcare.it