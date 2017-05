Preview Awaken Fest e RetroGuardia Sonora Djset al Parco della Musica

Venerdì 12 maggio dalle ore 18 il Parco della Musica presenta la Preview dell'Awaken Fest.

🎵 TUTTI GLI EVENTI DEL PARCO DELLA MUSICA 2017 🎵​

In attesa di Awaken Fest e delle sue ventiquattr'ore immerse nella natura, un assaggio di relax, con un un aperitivo sotto i salici, dj set a cura di Awaken crew e performance di acrobazie su tessuti aerei.

Dalle 18 alle 20 per ogni consumazione effettuata al bar del Parco della Musica, un tagliandino omaggio per un vino dei colli euganei, utilizzabile durante Awaken Fest (20-21 maggio) al parco Lonzina di Torreglia.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/events/1314745885229791/​

-

In più, dalle ore 19, RetroGuardia Sonora Djset - Sonorizzazioni & Soundtracks, con selezione musicale a cura di Città Frontali - Sonorizzazioni a mano armata.

Città Frontali introduce alla "musica per sonorizzazioni", sorella minore delle tradizionali colonne sonore, che negli anni '60 e '70 accompagnava documentari, notiziari, sceneggiati radio e film per la TV, partendo dalle tonalità del Giallo fino al Noir passando per il Rosso. Profondo.

Un djset alla riscoperta dei principali album "library music" spaziando tra loungefunk, exotica, jazz sperimentale, proto electronic & rare grooves.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/events/461557360862132/