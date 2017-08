Padova Pride Village, il programma della settimana

Di seguito il tutti gli appuntamenti in programma nella settimana dal 15 al 19 agosto al Padova pride village.

---

MARTEDÌ 15 AGOSTO. Conta un giorno in più la settimana targata Pride Village alla Fiera di Padova. Non poteva infatti mancare l’atteso appuntamento con lo schiuma party di Ferragosto che, martedì 15, vedrà l’animazione al completo della kermesse protagonista di una serata a base di musica, divertimento e, naturalmente, tanta schiuma. All’apertura dei cancelli alle 19.30, il pubblico sarà accolto dalle hit musicali del momento. Sul palco esterno prenderà vita un’edizione speciale del “Village-In”, contenitore di giochi, comicità, interviste e show con alcuni dei volti più amati della kermesse: Mizzy, Giusva, Pink Logan e Krystian. Al temine si ballerà fino a tarda note immersi in un mare di schiuma, accompagnati alla dance di Fedeejay e Diego Broggio, DJ e produttore noto a livello internazionale come fondatore dei DB Boulevard, il cui singolo “Point of view”ha raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo. [Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21, dalle 21 6 euro fino a chiusura]

---

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO torna protagonista la musica in un doppio live che vedrà esibirsi sul palco le “Affatto Deluse” Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Angela di Cosimo in un tributo alla trasmissione cult “Non è a Rai” di Gianni Boncompagni, che le ha viste protagoniste. Il mitico trio delle “Piccoline”, che appena quattordicenni si esibivano sempre assieme facendo impazzire i fan, porteranno sul palco del Pride Village tutto il divertimento e la musica del primo talent tv della storia, in un’esplosione di ricordi in cui balleranno le sigle e intoneranno a coppie e a turno tutte le canzoni più famose che cantavano in TV. Attinge ai ricordi d’infanzia di più di una generazione anche Paolo Tuci, primo artista LGBT a riproporre gli eroi dei cartoni animati arrangiando le loro sigle in una nuova veste rock-dance. Consacrato da Cristina D’Avena che ha tenuto a battesimo il progetto, con la hit in tributo a Sailor Moon Tuci ha conquistato oltre 30 paesi, entrando in direttissima tra le TV di Giappone, Cina e Korea. Nel giro di pochissimo tempo i suoi video, tra cui quello di “Lady Oscar”, in collaborazione con il Pride Village, hanno macinato su web milioni di visualizzazioni. Il suo live sarà un’occasione unica per un excursus di tutte le sigle TV degli anni’80, ‘90 e 2000. La serata proseguirà sul palco esterno con la dance di Moira DJ. [ingresso gratuito fino alle 20; 5 euro dalle 20 alle 2]

---

GIOVEDÌ 17 AGOSTO il pubblico sarà accolto a partire dalle 19.30 dai successi radiofonici del momento e potrà iniziare la serata con un aperitivo per poi scegliere di cenare in uno dei punti food del Boulevard: paninoteca, kebab, ristorante italiano, ristorante brasiliano o vegetariano, oppure in pizzeria. Giusto il tempo di mangiare qualcosa di dolce in creperia o nella gelateria e arriverà il momento di scatenarsi in pista con Mike More DJ fino alle due. [ingresso gratuito dalle 19.30 alle 2]

---

VENERDÌ 18 AGOSTO. Sarà all’insegna della moda e della dance il fine settimana alla Fiera di Padova. Venerdì 18 agosto, dopo l’aperitivo, inizierà Nemica//Amatissima Drag Edition”, varietà condotto da L.E.O, ispirato alla trasmissione televisiva di Lorella Cuccarini e Heather Parisi, che vedrà due esponenti del mondo drag nazionale contendersi l’affetto e l’attenzione del pubblico. Verranno poi aperte le due piste del Pride Village che vedranno, sul Boulevard, la disco pop di DJ Slave. Due grandi maghi della consolle si alterneranno invece nel Palavillage: Dorigo DJ, uno dei più quotati celebrity dj italiani, i cui set sono caratterizzati da un’energia coinvolgente e da esaltanti sonorità house; e Carlo di Roma, inconfondibile nel suo stile che mescola ed elabora suoni, melodie e basi ritmiche, con influenze che passano dall’acid house alla deep, spingendosi fino alla techno più ricercata. Il pubblico avrà inoltre l’opportunità di godersi appieno la notte dal “Village privè”, l’area esclusiva e privilegiata a lato del palco principale, con servizio vip, barman dedicati e camerieri ai tavoli (Info e prenotazioni: 328.125.49.90). [Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 6 euro dalle 21 alle 4]

---

SABATO 19 AGOSTO. Stile ed eleganza caratterizzeranno la serata di sabato 19 agosto al Pride Village che ospiterà la “Rainbow-Catwalk”, sfilata con modelle e modelli da tutto il mondo Lgbt. La serata, organizzata in collaborazione con il negozio di abbigliamento FoxyBrown, Paolo Rubin parruchieri e Flexo Club, sarà presentata da Leonardo Feltrin e Demetra Devii e vedrà protagonisti ragazzi, ragazze e Drag, senza distinzioni etero o gay, tutti insieme sulla passerella per celebrare la moda e lo spirito inclusivo che caratterizza da dieci anni il Festival padovano. Dopo il Village-in show, contenitore di Giochi, comicità, interviste e show condotto da Lorenzo Bosio, largo alla musica dance. Alla consolle del Boulevard, Fedeejay, uno dj più noti del Nord-Est, al Palavillage Thomas Dill. [ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21, 6 euro dalle 21 alle 23.30, 15 euro con 1 consumazione inclusa dalle 23.30 alle 5]

