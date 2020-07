Padova Pride Village con musica, cabaret, orsi e letteratura: tutto il programma della settimana

Mercoledì 22 luglio in concerto al Pride Village “Simili” Laura Pausini Tribute band; giovedì Rén presenterà la graphic novel “Non sono questi i problemi” (BeccoGiallo Editore); Direttamente dalla trasmissione di successo di Rai2 “Made in Sud”, venerdì 24 luglio arriverà l’attore e female impersonator Vincenzo De Lucia. Sabato 25 luglio in prima serata talk con Paolo Stella dedicato al suo nuovo libro “Per caso, tanto il caso non esiste" (Mondadori 2020). A seguire “bear night”, la tradizionale notte degli orsi firmata BearDoc. Domenica 26 i successi italiani e internazionali del karaoke di Mariano e Elda. Tutti gli eventi nel dettaglio.

Mercoledì 22 luglio

Video proiezioni, cambi d’abito, effetti speciali e coreografie coinvolgenti faranno da sfondo al concerto di “Simili” Laura Pausini Tribute band che mercoledì 22 luglio aprirà la settimana del Pride Village alla Fiera di Padova. La straordinaria somiglianza vocale e fisica della performer Elisa Chiesara con la stessa Pausini e la continua ricerca della perfezione musicale, daranno vita ad uno spettacolo unico, che ha ricevuto complimenti dagli stessi musicisti che affiancano la cantante in tour e da Fabrizio Pausini, padre di Laura. Ballate, pezzi pop e dance si alterneranno in uno show dinamico e senza pause, studiato per emozionare, divertire e far cantare il pubblico. I cancelli del Village si apriranno come sempre alle 19. Ad accompagnare l’aperitivo i “villeggianti” troveranno il flusso musicale di Radio Wow che quest’anno, grazie ad uno studio mobile, trasmetterà anche sulle frequenze FM dell’emittente del gruppo Sphera Holding. Al termine del concerto la musica continuerà ad essere protagonista grazie al talento di Mike More, virtuoso della consolle specializzato nei generi house e progressive. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 3 euro dalle 21].

Giovedì 23 luglio

Lo spazio talk del giovedì sarà questa settimana dedicato alla graphic novel. Ospite del Pride Village giovedì 23 luglio sarà Rén, architetto, designer e docente di disegno e computer grafica. Da sempre attiva nella lotta per i diritti di tutte le persone, l’autrice, che dal 2010 ha iniziato ad autoritrarsi, trova nel fumetto il suo canale di espressione ideale per affrontare i temi dell’omosessualità, del coming-out, della discriminazione e dell’orgoglio. Nasce da qui la sua ultima pubblicazione: “Non sono questi i problemi” (BeccoGiallo Editore). Quando Rén si trova a dover affrontare suo padre per dichiarargli la propria omosessualità viene spiazzata da un’impensabile reazione. “Non sono questi i problemi” è la risposta che le ha permesso di guardare con lucidità all’amore. A questo seguono altri coming-out, non sempre piacevoli. Quando la discriminazione si fa sottile, impercettibile, quasi ironicamente accomodante, è facile infatti confondersi e ritrovarsi incagliati in un’omofobia ormai interiorizzata. Nell’area disco si alterneranno poi i Dj Kevin Gallo e Alessandro Vetrano [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 5 euro dalle 21].

Venerdì 24 luglio

Da non perdere, per gli amanti del cabaret, è la serata di venerdì 24 luglio che vedrà salire sul palco centrale del Boulevard Vincenzo De Lucia, direttamente dalla trasmissione “Made in Sud” di Rai2. Attore e female impersonator, vincitore del Premio Alighiero Noschese come miglior imitatore e trasformista - massima onorificenza per un imitatore a livello nazionale- De Lucia è specializzato nelle parodie delle protagoniste assolute del piccolo schermo. Mara Venier, Maria De Filippi, Franca Leosini, Antonella Clerici, Barbara d’Urso sono solo alcune tra le icone TV che il comico napoletano porterà sul palco del Village, in uno spettacolo dal divertimento assicurato. Al termine i “Villeggianti” saranno attesi in area disco da Dee Dj, la cui discografia comprende remix, mashup e tracce originali in collaborazione con i dj più influenti della scena gay mondiale. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 5 euro dalle 21].

Sabato 25 luglio

Non temono la prova costume i protagonisti della notte di sabato 25 luglio. Torna infatti al Pride Village la “Bear night”, la tradizionale notte degli orsi dedicata agli uomini dalla corporatura robusta e preferibilmente pelosi. Organizzata da BearDoc, la festa vedrà alternarsi in consolle, accompagnati dall’animazione degli United Bears: Alex O’Neill, veronese di adozione ma esperienza nei migliori dj set d’Europa e protagonista della notte di Radio Company; e Silver Dj, noto per i suoi remix e la partecipazioni alle notti di famosi locali quali Pineta e Papeete di Milano Marittima e, tra i primi locali disco, il Picchio Rosso di Modena. In prima serata, inoltre, il palco centrale della kermesse ospiterà Paolo Stella, creative director e influencer di grande successo. L’occasione è l’uscita del suo ultimo romanzo “Per caso, tanto il caso non esiste" (Mondadori 2020), risposta poetica, potente e magica alle domande sull'amore e sull'identità. Paolo Stella affida alla dolcezza e alla purezza del sé bambino il racconto di tematiche attuali e vivide, scrivendo una nuova storia profonda non solo perché affonda le sue radici in un ricordo d'infanzia, ma soprattutto perché è un racconto intriso di amore e interamente attraversato dalla ricerca di tanti diversi segnali del destino a cui lui si è affidato nel suo percorso di vita. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 10 euro dalle 21].

Domenica 26 luglio

Domenica 26 luglio la quarta settimana del Pride Village si chiude con i successi italiani e internazionali del karaoke di Mariano e Elda, che, accompagnati dall’animazione, sfideranno il pubblico a colpi di note. Gran cerimoniere in area disco sarà poi Gianluca Pacini, radio broadcaster, deejay e visual DJ di Radio Company. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 3 euro dalle 21]

La sicurezza

Il Padova Pride Village ha elaborato con le autorità preposte e in conformità alle direttive regionali e ministeriali un piano di straordinario anti Covid per garantire la completa sicurezza dei propri ospiti. Gli accessi al Village, che quest’anno si svolgerà esclusivamente all’aperto, saranno controllati e sarà possibile accedere solamente previa misurazione della temperatura corporea. Anche l’ingresso all’area della discoteca sarà contingentato e prevederà l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza. Non sarà possibile consumare direttamente al banco, una volta ricevuta la propria ordinazione, sarà possibile usufruire dei posti disponibili sui plateatici oppure uscire dall’area bar. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni, che saranno accessibili solo con mascherina addosso, igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Oltre agli uomini della security, l’organizzazione ha coinvolto quest’anno un gruppo di volontarie e volontari che aiuteranno il pubblico ad attenersi al comportamento corretto. Nelle serate di maggiore affluenza sarà presente la Croce Bianca di Vicenza. Sarà premura inoltre dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.

La XIII edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Partner sono Anima, Flexo, bitHOUSEweb, Infodiscoteche. Media partner: Radio Wow.

