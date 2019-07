Padova Pride Village, il programma della settimana

Saranno declinati esclusivamente al femminile gli appuntamenti al Pride Village di Padova da mercoledì 24 a sabato 27 luglio. Arriva infatti alla Fiera di Padova “Chica. Week of women”, una settimana di concerti, presentazioni di libri, dj set e performances, organizzati in collaborazione con MyChica e con le più importanti serate ed eventi per donne del Triveneto.

Mercoledì 24 luglio

Icona pop italiana con oltre cinque milioni di dischi, 8 dischi d’oro e due di platino. Mercoledì 24 luglio Alexia salirà sul palco del Village, per un live esclusivo in cui proporrà ai fan le canzoni che l’hanno resa celebre: da “Per dire di no”, canzone vincitrice del Festival di Sanremo nel 2003, a “Happy”, da “Gimme Love” a “Uh la la la”, da “Dimmi come” a “Goodbye”, solo per citarne alcune. Un’occasione unica anche per scoprire il suo nuovo singolo “Come la vita in genere”, un brano che esalta la capacità di saper reagire ai momenti di buio con forza, la stessa che ci consente di saper “tenere il tempo” di questa vita imprevedibile.

«Ad un Artista la paura di non essere all’altezza si ripresenta anche dopo tanti anni di esperienza e di successi, soprattutto se negli anni cambia il mondo intorno a te, musicale, personale, cambia la tua vita. – così ha dichiarato Alexia in occasione del lancio del singolo - Ho sempre affrontato questi cambiamenti, cercando nuove strade, andando avanti, a volte anche sbagliando e ne sono uscita affaticata e segnata, ma una cosa nessuno è mai riuscito a togliermi: la mia determinazione e la consapevolezza che continuare a credere in me stessa sarebbe stata sempre la via giusta per arrivare dove volevo».

La serata, aperta alle 19.30 dall’Aperiradio, si concluderà in pista con la disco pop de LaMarini DJ.

[Ingresso 5 euro dalle 19.30 alle 23.30; gratuito dalle 23.30 alle 2].

Web https://www.padovapridevillage.it/serate/07-24-alexia-in-concerto-live/

Giovedì 25 luglio

Giovedì 25 luglio, dopo l’aperiradio delle 19.30, l’approfondimento culturale del Padova Pride Village vedrà al centro la presentazione del volume “L’emersione imprevista: il movimento delle lesbiche in Italia negli anni ‘70 e ‘80” (ETS Edizioni 2018) della studiosa e saggista Elena Biagini, attivista fin dai primi anni ‘90 in molte realtà e collettivi, principalmente in Azione gay e lesbica di Firenze e, negli anni Duemila, in Facciamo Breccia. Il libro è il primo testo che affronta in modo organico la storia del lesbismo politico in Italia, con l’obiettivo di contribuire a colmarne i vuoti storiografici. L’emersione imprevista del titolo è la presa di parola delle lesbiche in Italia, che dagli anni Settanta scelgono di lottare contro il dispositivo repressivo del silenzio e affrontare lo scandalo. Attraverso interviste a protagoniste dell’epoca il testo racconta la storia del movimento delle lesbiche studiando la formazione di un soggetto politico che emerge, all’inizio degli anni Settanta, contemporaneamente nel contesto femminista e in quello omosessuale, per poi configurarsi in modo autonomo nel decennio successivo. Introduce Graziella Bertozzo.

Dopo il dibattito, spazio alla disco pop di Graziana Gigante. Da sempre appassionata di musica Graziana muove i suoi primi passi in radio, prima come speaker poi come tecnico di produzione per il network Radionorba. Appena maggiorenne inizia la sua avventura in consolle come DJ resident presso l’Autodromo Club di Putignano (BA) per approdare poi sul lago di Garda iniziando collaborazioni con i più noti club quali Art Club, Hollywood e Mazoom, Sestino Beach contemporaneamente con attività radiofonica presso Radiomillenote.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 22.30; 2 euro e dalle 22.30 alle 2]

Web https://www.padovapridevillage.it/serate/07-25-elena-biagini-presenta-l-emersione-imprevista/

Venerdì 26 luglio

Bellezza, sex appeal e talento saranno le doti richieste per vincere la prima edizione di Miss Village, concorso che, venerdì 26 luglio, incoronerà̀ la donna più̀ bella del Village. La nuova regina sarà poi attesa nelle due piste dance del Village che nella serata saranno aperte in contemporanea. Al Palavillage troveremo in consolle Masha Zirpoli, una delle una delle pochissime donne Dj specializzate in musica black, hip pop e Reggaeton. Al Palavillage si esibirà invece Roberta Orzalesi, protagonista della nightlife italiana con una selezione house tutta da godere.

[ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 6 euro dalle 21 alle 4]

Web https://www.padovapridevillage.it/serate/07-26-miss-village/

Sabato 27 luglio

Musica al femminile in primo piano anche sabato 27 luglio quando sul palco del Boulevard salirà la cantautrice Antonella Lo Coco per presentare al pubblico il nuovo singolo “Felici in due”, atto d’amore dedicato alla sua compagna Elisa con la quale Antonella si è unita civilmente a giugno.

«“Felici in due” non è solo una canzone- racconta Antonella Lo Coco – ma anche un modo per trasmettere un messaggio positivo in questo momento storico così delicato e importante per le coppie omosessuali. Questa canzone è il coronamento di un momento personale di coppia importante, il matrimonio. Diffondere amore nella maniera più naturale e vera possibile è il vero obbiettivo di questo singolo. L’ho scritto senza pensare alle logiche radiofoniche ma seguendo semplicemente quello avevo dentro. Spero possa essere di aiuto a chi ha bisogno di tirare fuori e vivere senza paure un sentimento»

La carriera Antonella Lo Coco abbraccia musica, cinema e televisione. Nel 2012 è finalista alla quinta edizione di X Factor e, lo stesso anno, il suo primo album dal titolo “Cuore scoppiato” è disco d’oro nella classifica dei download digitali. Partecipa inoltre ai programmi tv “Non sparate sul pianista” (Rai 1); ‘Sto Classico! (Italia Uno), Radio Italia Live e Video Italia, che la rendono nota al grande pubblico. Nel 2013 la carriera artistica di Antonella si apre anche al mondo del cinema con il film “Ci vuole un gran fisico”, nella cui colonna sonora compare anche il suo brano “Geisha”, frutto della collaborazione tra Antonella e un team di produttori artistici formato da Luca Vicini e Max Casacci dei Subsonica, e da Marco Baroni, Domenico Canu, Sergio Della Monica e Alessandro Neri dei Planet Funk. Nel 2013 Antonella si è dedicata anche alla tv partecipando a: “Sim Sala Music” (RAI5), “SoundTrek – Live Music & Movies” (RAI Movie) e “Io canto” (Canale 5). Del 2014 il featuring nel brano “La mia eroina” del rapper Dinamite e un featuring al singolo di Emis Killa “Che abbia vinto o no” inserito nella colonna sonora del film di Aldo Giovanni e Giacomo “Il ricco, il povero e il maggiordomo” e nell’omonimo CD. Nel 2016 il primo frutto della collaborazione con Fiorella Mannoia, che per Antonella scrive e produce il singolo “Non ho più lacrime”. Loredana Bertè la invita a duettare nel disco “Amici non ne ho ma amiche si” e successivamente partecipa al grande evento “Amiche in arena” all’arena di Verona a settembre 2016. Tra gli impegni più recenti di Antonella il ruolo di giurata nel programma “All Togheter now” su Canale 5.

La settimana si chiuderà nei due dancefloor del Village. Sul Boulevard protagoniste Le Strulle, tre professioniste della consolle che amano definirsi “Figlie del rock, della dance e dell’orgoglio gay”. All’interno del Palavillage troviamo invece la deep house di Giusy Consoli, ideatrice dei teadance più noti e discussi d’Italia, Les Folies de Pigalle di Reggio Emilia.

[ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21, 7 euro dalle 21 alle 23.30, 15 euro con 1 consumazione inclusa dalle 23.30 alle 5.]

Web https://www.padovapridevillage.it/serate/07-27-antonella-lo-coco-presenta-il-nuovo-singolo/

Per tutta l’estate, inoltre, saranno disponibili due “Village privè”, aree esclusive e privilegiate a lato dei palchi con possibilità di riservare un tavolo per godere appieno della musica e dell’animazione.

Partner della dodicesima edizione del Padova Pride Village sono Anima, Flexo, Trash&Chic, bitHOUSEweb, Infodiscoteche. Main sponsor: Di Saronno e Vodka Three Sixty.

Media partner: Radio Company

Per informazioni

www.padovapridevillage.it

Gallery