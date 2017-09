Padova Pride Village, tutti gli eventi in programma per l'ultima settimana

Si avvicina alla conclusione il Pride Village, il più grande Festival LGBT del Nord Italia, che dal 16 giugno ha animato le serate padovane con concerti, talk, musica disco e tutta la bravura e la simpatia del suo staff di animazione.

Di seguito il tutti gli appuntamenti in programma nella settimana dal 6 al 9 settembre.

--

L’ultimo concerto live della stagione, MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE, sarà dedicato a tre icone della musica dance degli Anni Novanta: Neja, Carolina Marquez e Nathalie Aarts, cantante dei The Soundlovers, che proporranno dal vivo i brani che hanno fatto scatenare il pubblico delle discoteche di tutto il mondo.

Durante la sua pluridecennale carriera Neja ha raggiunto risultati straordinari: oltre quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo, otto album di successo, venti singoli al top delle classifiche mondiali e diciassette tour internazionali.

A partire dal 1998, anno di pubblicazione delle hit Restless e Shock, l’artista ha continuato a riscuotere consensi con The game, Fairytale, Singin' nanana, Time flies e Back 4 the morning.

Non è da meno Carolina Marquez che esordisce in Italia nel 1997 con il suo primo singolo S.E.X.O S.E.X.O, subito diventato una hit e rendendo Carolina una delle figure più importanti della scena dance italiana. A marzo 2013 esce il nuovo singolo Sing la la la con Flo Rida e Dale Saunders che scala immediatamente le classifiche europee, rivelandosi uno dei più grandi tormentoni dell'estate di quell’anno, vincendo il Disco d’Oro. A maggio di quest’anno è uscito il nuovo singolo per l'estate 2017 in collaborazione con Power Francers dal titolo #2TheClub.

Nathalie Aarts è la cantante dei The Soundlovers gruppo di musica dance nato nel 1996 dall'incontro avuto tra RSDJ, il dj produttore Gianni Fontana con la coppia di produttori Molella & Phil Jay. Il primo singolo Run away raggiunge il successo in tutta Europa, seguito poi nel 1997 dal singolo People, e Another Day. La hit Surrender si attesta al numero uno in tutte le classifiche dance delle radio italiane.

>> La serata inizierà come di consueto alle 19.30 con l’aperitivo tra i grandi successi musicali dell’estate.

Al termine del concerto si continua a ballare con Milla De La Soul Dj, La T Dj e Rrose delle Strulle e The Superflash Man. [ingresso gratuito fino alle 20; 5 euro dalle 20 alle 2]

--

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE il festival avrà il piacere di ospitare sul proprio palco il giornalista e scrittore Piergiorgio Paterlini in occasione della prima presentazione pubblica del suo ultimo libro “Bambinate”, in uscita il 5 settembre per Einaudi. Un romanzo limpido e teso, su un tema insieme eterno e di schiacciante attualità: il bullismo.

Metà anni Sessanta. È il Venerdì Santo in un paesino della Bassa Padana e, come da tradizione, si rappresenta la Via Crucis. Anche i personaggi sono quelli della tradizione: le Pie Donne, il Sommo Sacerdote, il Cireneo, la soldataglia. E Pilato. I protagonisti, però, sono tutti bambini e nessuno di loro sta recitando, nemmeno il piccolo Cristo che viene trascinato sul Golgota. Cinquant'anni dopo, il ragazzo, che allora era Pilato, ritorna in paese. Tutto è rimasto come quel giorno, i cambiamenti hanno intaccato soltanto la superficie.

Autore del long seller è Ragazzi che amano ragazzi, Paterlini ha pubblicato una ventina di libri, ha scritto programmi per Radiorai e per Raidue, Raitre e La7, e testi per il teatro. Ha sceneggiato il film Niente paura, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2010. Scrive per La Repubblica e per l'edizione online de l'Espresso, dove tiene il blog d'autore Le Nuvole.

>> La serata si concluderà con a musica del trio dei DID U6?

[ingresso gratuito dalle 19.30 alle 2]

--

Si scaldano i motori del fine settimana VENERDÌ 8 SETTEMBRE. Dopo l’aperitivo musicale, ultimo appuntamento con Nemica//Amatissima Drag Edition, varietà condotto da L.E.O, ispirato alla trasmissione televisiva di Lorella Cuccarini e Heather Parisi, che vedrà due esponenti del mondo drag nazionale contendersi l’affetto e l’attenzione del pubblico.

>> Al termine si apriranno i due dance floor del Village. Sul Boulevard disco pop con Mattia Matthew DJ mentre all’interno del Palavillage protagonista Dorigo DJ, uno dei più quotati celebrity dj italiani, i cui set sono caratterizzati da un'energia coinvolgente e da esaltanti sonorità house.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 6 euro dalle 21 alle 4]

--

Sarà la schiuma ad avvolgere, SABATO 9 SETTEMBRE, l’ultimo sabato della decima stagione del Pride Village. Prima di immergersi nel bianco candore delle bolle, il pubblico verrà accolto come sempre dall’aperitivo musicale delle 19.30 per poi divertirsi con i giochi e la comicità dell’ultimo appuntamento con il Village-IN.

>> Dopo la cerimonia di chiusura che vedrà coinvolta tutta l’animazione, si ballerà fino a tarda notte. Sul Boulevard disco pop di Dee DJ mentre Special Guest del Palavillage sarà Keller DJ, da fine anni ’90 collaboratore di Tommy Vee e Mauro Ferrucci. Nella sua lunga carriera Keller ha remixato brani di Laura Pausini, Moby, Donna Summer, Cerrone, Hardage feat Peter Gabriel, Gareth Gates, Stonebridge. Da tempo lavora in molti dei più importanti club italiani ed europei. Le sue produzioni, inoltre, fanno ballare il mondo tramite dj set d’ogni tipo.

[ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 6 euro dalle 21 alle 23.30, 15 euro con 1 consumazione inclusa dalle 23.30 a chiusura]

--

INFORMAZIONI

www.padovapridevillage.it

