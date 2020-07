Padova Pride Village, il programma della settimana con Diego Passoni, Stefania Pezzopane e le Karma B

La settimana del Padova Pride Village riparte alla Fiera di Padova mercoledì 8 luglio all’insegna della musica del 24k Magic Bruno Mars Tribute, progetto nato da un gruppo musicisti amanti del genere pop e in particolare della musica di Bruno Mars. Prendendo come riferimento lo show originale del “24k magic World Tour”, il gruppo riproporrà dal vivo lo spettacolo in modo dettagliato, sia nei suoni che nelle coreografie e scenografie, con un sound fresco e grintoso. I cancelli della Fiera di Padova si apriranno alle 19 per l’aperitivo, accompagnato dalla musica di Radio Wow. Al termine del concerto, salirà alla consolle dell’area disco Mike More, dj di punta del genere house/progressive. [Ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 3 euro dalle 21 alle 02].

Il talk del giovedì sera vedrà Alessandro Zan, deputato e fondatore della manifestazione, dialogare con Stefania Pezzopane, deputata, già senatrice e Presidente della Provincia dell’Aquila, durante il terribile sisma dell’aprile 2009. Insieme discuteranno di diritti, di parità di genere e della imminente battaglia parlamentare sulla legge contro l’omotransfobia e la misoginia. La serata si concluderà in pista con la dance di Iuri dj. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 3 euro dalle 21 alle 02].

Venerdì 10 luglio

Dopo un anno particolarmente ricco di successi, dalla seconda stagione di All together now su Canale 5, passando per Da noi a ruota libera e Italia si su RaiUno, per arrivare a Propaganda live su LA7, tornano venerdì 10 luglio sul palco del Pride Village le Karma B con “Icone gay”, versione live dello show che hanno proposto in vari festival digitali proprio nell’ultimo periodo. Il duo Drag più longevo e conosciuto d’Italia, tra cambi d’abito stravaganti e battute taglienti proporrà una vera e propria lezione musicale in cui racconteranno chi sono le icone gay, come si fa a diventarlo, quali sono le caratteristiche e persino quali sono le cose che non bisogna assolutamente fare se vuoi essere eletta icona dal pubblico LGBT+. Da Mina alla Carrà, da Madonna a Britney Spears, da Patty Pravo alla Rettore passando per Milva e Gianna Nannini, Anna Oxa e Marcella Bella…ce ne sarà per tutti i gusti e soprattutto si riderà di gusto. In disco troveremo invece Wonderbratz, dj che vanta collaborazioni con le più importanti realtà LGBT emiliano romagnole e venete. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 5 euro dalle 21 alle 04]

Sabato 11 luglio

Sabato 11 luglio la kermesse patavina avrà il piacere sul proprio palco Diego Passoni, ballerino, presentatore, opinionista televisivo e conduttore di trasmissioni radiofoniche di successo, tra le quali la seguitissima “Pinocchio” in onda tutti i giorni su Radio Deejay. L’occasione è la presentazione del suo esordio letterario "Ma è stupendo" (Vallardi 2020), un romanzo di formazione contro i pregiudizi e gli stereotipi. Immagina di fare una scelta di vita radicale, di abbandonare famiglia, amici e sicurezze per seguire una vocazione coraggiosa e controcorrente. Immagina di capire improvvisamente di aver sbagliato tutto. immagina di tornare a casa e di scoprire che non sai più qual è il tuo posto nel mondo. Il protagonista di questa storia tutto questo non l’ha immaginato, l’ha vissuto in prima persona. Arrabbiato, spaventato, stordito, ha trovato la forza di non perdersi d’animo, la fiducia nel futuro, la consapevolezza che essere se stessi sia il più profondo atto d’amore nei propri confronti. E seguendo le sue peripezie, le sue esperienze, le sue contraddizioni, anche noi possiamo cominciare a guardare alle nostre giornate con occhi nuovi, imparando a dire, davanti a quello che la vita ci propone: ma è stupendo! Guest star del dance floor sarà Dee Dj, la cui discografia comprende remix, mashup e tracce originali in collaborazione con i dj più influenti della scena gay mondiale.

Domenica 12 luglio

Domenica sera, sarà all’insegna del karaoke, condotto dal duo Mariano e Elda in compagnia dell’animazione del Festival. Spaziando dal genere pop della musica italiana, alle hit del panorama internazionale, lo show spingerà a cantare anche lo spettatore più timido. A chiudere la settimana in pista ci penserà Missy J Light, indiscussa ’’Regina della Notte’’ grazie all’enorme successo delle sue serate nel Padovano. Crew ufficiale di diversi tour radiofonici, nel corso degli anni ha affiancato i migliori DJ del panorama internazionale direttamente da Tomorrowland. [ingresso gratuito dalle 19 alle 21; 3 euro dalle 21 alle 02].

La XIII edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Partner sono Anima, Flexo, bitHOUSEweb, Infodiscoteche. Media partner: Radio Wow.

La sicurezza

Il Padova Pride Village ha elaborato con le autorità preposte e in conformità alle direttive regionali e ministeriali un piano di straordinario anti Covid per garantire la completa sicurezza dei propri ospiti. Gli accessi al Village, che quest’anno si svolgerà esclusivamente all’aperto, saranno controllati e sarà possibile accedere solamente previa misurazione della temperatura corporea. Anche l’ingresso all’area della discoteca sarà contingentato e prevederà l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza. Non sarà possibile consumare direttamente al banco, una volta ricevuta la propria ordinazione, sarà possibile usufruire dei posti disponibili sui plateatici oppure uscire dall’area bar. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni, che saranno accessibili solo con mascherina addosso, igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Oltre agli uomini della security, l’organizzazione ha coinvolto quest’anno un gruppo di volontarie e volontari che aiuteranno il pubblico ad attenersi al comportamento corretto. Nelle serate di maggiore affluenza sarà presente la Croce Bianca di Vicenza. Sarà premura inoltre dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.

Per informazioni e prevendite