Padova Pride Village, gli eventi della settimana tra rock, poesia e Anni ‘90

Il programma del festival alla Fiera di Padova dal 28 al 31 agosto.

Mercoledì 28 agosto

La settimana del Padova Pride Village inizia con un omaggio alla band che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock e nei cuori dei fan: i Queen. Il festival ospiterà i QueenVision, una delle tribute band più famose d’Italia dedicate agli artisti inglesi. I QueenVision nascono nel 2008 dall’incontro tra Lele Richiusa (voce e piano), Max Di Giuseppe (chitarra e cori), Marco Di Giuseppe (basso e cori) e Leo Casaroli (Batteria e cori), che decidono di dare vita ad un progetto musicale per far rivivere on stage le emozioni che solo Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon riuscivano a sprigionare. Dal 2008 ad oggi i QueenVision hanno suonato in tutta Italia, in Svizzera, Austria, Olanda e, Lele Richiusa, con una serie di serate come sosia di Freddie, anche negli USA. Cambi d’abito e un sound fedele all’originale saranno il valore aggiunto per trascinare il pubblico a ballare e cantare l’intramontabile repertorio che mette d’accordo almeno tre generazioni.

La serata inizierà come di consueto alle 19.30 con l’Aperiradio. Al termine dello show, salirà in consolle Yumi Medina, con la sua disco pop dall’anima latina.

[Ingresso 5 euro dalle 19.30 alle 23.30; gratuito dalle 23.30 alle 2]

Giovedì 29 agosto

Diritti civili e poesia LGBT saranno al centro della serata che inizierà nel nome di Luciana Zerbetto, donna battagliera, staffetta partigiana, impegnata per l’affermazione dell'emancipazione femminile per tutta la sua vita. Il Village ha voluto contribuire al ricordo di questa paladina dei diritti, mancata l’anno scorso, contribuendo al finanziamento di una borsa di studio istituita dal Centro Documentazione Donna Lidia Crepet, che premierà la migliore tesi di laurea a lei dedicata.

La serata proseguirà all’insegna della poesia con un talk che vedrà protagonisti Luca Baldoni e Claudio Finelli. Poeta napoletano di nascita e fiorentino d’adozione, Luca Baldoni è considerato uno dei maggiori specialisti italiani di poesia a tematica omosessuale. Claudio Finelli è docente di italiano e latino e collaboratore delle testate GayNews, Le Monde Diplomatique, Corrierespettacolo, e con il Nuovo Teatro Sanità di Napoli. È creatore e direttore artistico di Poetè, ciclo di letture poetiche (e non solo) infuse di teina, che ha luogo dall’autunno 2009 presso il Chiaja Hotel De Charme di Napoli. Al Village presenterà la sua ultima raccolta poetica “Prometeo è un ladro e dorme” (InKnot Edizioni 2019) in cui affronta la tematica del disincanto che connota la nostra epoca. Attraverso il racconto della fine di un amore, si narra un dolore universale che si scatena quando l’anima si annichilisce per dare spazio alle apparenze e alla ricerca dell’effimero. Una poesia del disamore che diventa anche polemica sociologica, politica e ideologica, innervando il linguaggio amoroso con quello della militanza.

La serata si concluderà, sul palco esterno, al ritmo della disco pop di Milla.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 22.30; 2 euro e dalle 22.30 alle 2]

Venerdì 30 agosto

Un fantastico viaggio animato da costumi che sfiorano il limite del possibile, parrucche eccentriche, tacchi vertiginosi e performance curate in ogni dettaglio. Sono questi gli ingredienti dell’American’azz Queen Sisters Show. Simona Sventura e le sue colleghe metteranno alla berlina i tic, le manie e i difetti della società contemporanea con folgoranti battute, belle canzoni e rivisitazioni di personaggi famosi.

Al termine, i due dancefloor della kermesse di apriranno per dare spazio ai virtuosi della consolle. Sul Boulevard troviamo Emanuele Maringola, in arte Manuel Coby, ex go go boy e ballerino di House Party, programma tv di Canale 5, ora avviato in una carriera di successo come dj. All’interno del Palavillage protagonista invece la deep house di Giusy Consoli, ideatrice dei teadance più noti e discussi d'Italia, Les Folies de Pigalle di Reggio Emilia.

[ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 6 euro dalle 21 alle 4]

Sabato 31 agosto

Tuffo nel passato con "A90", una notte, organizzata da Beardoc, per ballare tutti i più grandi successi degli anni ’90. Due i dj che si alterneranno sul palco del Palavillage: Silver Dj, noto per i suoi remix e la partecipazione alle notti di famosi locali quali Pineta e Papeete di Milano Marittima, Capogiro Bergamo, Fellini Milano e, tra i primi locali disco, il Picchio Rosso di Modena; e Alex O’Neill, veronese di adozione ma esperienza nei migliori dj set d’Europa e protagonista della notte di Radio Company. Special guest live della serata, Miranda, cantante francese di origini spagnole, famosa, i cui singoli sono diventati dei veri e propri tormentoni estivi di grandissimo successo: Vamos a la playa, A la fiesta, Eldorado e Bamba! (El ritmo de Miranda).

Non è da meno il Boulevard che nel prime time ospiterà “It’s my party”, show punta di diamante del Flexo, che celebra Sally L. Chemist, una delle drag più̀ famose del nord Italia. Con lei sul palco numerosi ospiti oltre a DJ Macao e Daniel Voice. Al termine disco pop con Dee Dj, la cui discografia comprende remix, mashup e tracce originali in collaborazione con i dj più influenti della scena gay mondiale.

[ingresso gratuito tra le 19.30 e le 21, 7 euro tra le 21 e le 23.30, 15 euro con una consumazione inclusa tra le 23.30 e le 5]

Informazioni

Per tutta l’estate saranno disponibili due “Village privè”, aree esclusive e privilegiate a lato dei palchi con possibilità di riservare un tavolo per godere appieno della musica e dell’animazione.

www.padovapridevillage.it