Sguardi sulla prima guerra mondiale, incontro alla Villa Contarini il 27 marzo 2018

martedì 27 marzo

Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi, Piazzola sul Brenta

Per comprendere e raccontare, a distanza di 100 anni, quale fu il vissuto del popolo italiano prima e durante la Prima Guerra Mondiale, che Papa Benedetto XV definì una “inutile strage”.

Quali furono le ragioni che divisero la politica e i cittadini, quali implicazioni ebbe sulle popolazioni di confine.

08 Accoglienza



08.30 Saluti

DINO CAVINATO (Direttore Fondazione G. E. Ghirardi Onlus)



Introduce e coordina

ANTONIO GIACOBBI (Presidente Proteo Fare Sapere Veneto)



09 'No alla guerra!/ 'Si alla guerra'. Emozioni e ragioni del 1914-18

MARIO ISNENGHI (Storico, docente emerito Università Ca' Foscari di Venezia)



09.30 Il lavoro a domicilio delle donne durante la prima guerra

NADIA OLIVIERI, VALENTINA CATANIA

(Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea)



10 Via di casa: l’esperienza dei profughi italiani nella grande guerra

Liceo “T. L. Caro” (Cittadella - Padova)



L’impegno della sopravvivenza

IIS “Rolando da Piazzola” (Piazzola sul Brenta - Padova)



Istria, Fiume e Dalmazia, prima e dopo la Grande Guerra

ITCG "A. Martini" (Castelfranco Veneto - Treviso)



11.30 “...e continuano a chiamarla grande”. Le canzoni della prima guerra

FRANCESCA GALLO (Cantante, attrice, musicista)



12.30 Conclusioni

Organizzato da: Fondazione G. E. Ghirardi Onlus

In collaborazione con Proteo Fare Sapere Regionale Veneto

Con il Patrocinio di: Regione del Veneto, La Nuova Provincia di Padova, Città di Piazzola sul Brenta

Il convegno è rivolto a studenti, docenti, associazioni e a quanti sono interessati ad approfondire la conoscenza della prima guerra mondiale.

L'iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005 e direttiva 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.